Le café singulier de l'île Maurice entame un voyage parfumé vers la Chine

Le café mauricien, cultivé au cœur des paysages volcaniques de l'île Maurice, fera cette année ses débuts à l'Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE), offrant aux consommateurs chinois une saveur singulière venue de cette île de l'océan Indien.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans le sud-ouest de l'île, le géoparc de la Terre des Sept Couleurs de Chamarel, situé dans le district de Rivière Noire, attire des visiteurs du monde entier grâce à ses dunes volcaniques multicolores et à ses formations géologiques impressionnantes. Cette région abrite également l'unique plantation de café du pays, dont les grains aux caractéristiques distinctives restent peu connus au-delà de l'île.

Contrairement aux pays africains traditionnellement producteurs de café, Maurice n'est pas un grand producteur. Le Café de Chamarel est la seule marque mauricienne à cultiver du café localement et à fabriquer ses produits à partir de ses propres grains.

Au sein de la plantation, l'humidité, la douceur de l'ensoleillement et la richesse minérale des sols offrent des conditions favorables à la culture des caféiers, contribuant à donner aux grains de café des arômes riches et équilibrés.

Cette plantation cultive principalement deux variétés, l'Arabica et le Liberica, chacune présentant un profil aromatique distinct. L'Arabica dégage des notes fraîches de citron et de bergamote, tandis que le Liberica révèle de riches arômes de fruits tropicaux, notamment de litchi et de mangue, accompagnés d'une note fumée caractéristique. Cette dernière variété demeure relativement rare sur le marché mondial.

"Nous aimerions faire découvrir au marché chinois un café d'exception, rare et typiquement mauricien", a déclaré Thomas Lehoux, directeur du développement des activités café chez le Café de Chamarel.

A l'instar du vin, le café tire une grande partie de son caractère de son origine, de ses arômes et de sa qualité, a-t-il expliqué. Le Café de Chamarel utilise des grains cultivés dans sa propre plantation et entièrement transformés à la main, ce qui confère à ses produits un profil aromatique distinctif, qui les différencie des cafés issus d'autres régions productrices.

Pour sa première participation à la CIIE, M. Lehoux y présentera les deux variétés de café de la plantation. Il a constaté que la consommation de café en Chine avait progressé ces dernières années, parallèlement à un intérêt croissant pour les variétés de grains, les profils aromatiques et les zones d'origine, autant de tendances susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives au café mauricien sur le marché chinois.

Bien que sa capacité de production reste plutôt limitée, le Café de Chamarel mise sur la singularité de son offre pour séduire les consommateurs chinois soucieux de qualité et désireux de découvrir des cafés issus de régions productrices moins connues.

"Je pense qu'il peut y avoir un véritable lien entre un petit producteur comme nous, installé sur une petite île, et un grand marché comme la Chine", a indiqué M. Lehoux.

A ses yeux, la CIIE constitue une plateforme idéale pour tisser ce lien, en offrant non seulement un espace de présentation de produits de spécialité, mais aussi des possibilités de rencontrer des clients potentiels et de nouer des partenariats commerciaux. Le Café de Chamarel espère entrer en contact avec des importateurs chinois de café et établir des relations commerciales avec des restaurants haut de gamme, des cafés spécialisés et des torréfacteurs, a-t-il précisé.

Au-delà de la recherche de débouchés commerciaux, M. Lehoux souhaite également mieux comprendre les besoins et les préférences des consommateurs chinois. Fort d'environ 20 ans d'expérience dans la production de café, il se rendra toutefois en Chine pour la première fois et découvrira aussi la CIIE à cette occasion.

Il espère échanger avec des consommateurs chinois et des professionnels du secteur afin de mieux cerner leurs préférences en matière d'arômes, leurs habitudes de consommation et leurs attentes concernant le positionnement des produits. Ces échanges devraient lui permettre d'affiner les plans de culture et de production de l'entreprise et de développer des produits mieux adaptés au marché chinois.

En prévision d'une éventuelle hausse des commandes après la CIIE, le Café de Chamarel agrandit progressivement sa plantation, qui couvre actuellement approximativement 16 hectares. Selon M. Lehoux, l'entreprise dispose chaque année d'à peu près une tonne de café transformé destinée à l'exportation.

Près de quatre hectares supplémentaires ont été plantés en caféiers cette année. La production devrait augmenter dans deux à trois ans, permettant à l'entreprise de répondre à une éventuelle hausse de la demande, notamment en Chine. Le Café de Chamarel développe également des produits dérivés, dont des bougies parfumées au café, des parfums et des tasses, en vue de diversifier ses activités au-delà de la seule production de café.

Bien que séparées par de vastes étendues océaniques, Maurice et la Chine ont obtenu des résultats fructueux dans leur coopération économique et commerciale pragmatique. Maurice est le premier pays africain à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine. Depuis plusieurs années consécutives, la Chine demeure le premier partenaire commercial de Maurice et sa principale source d'importations.

Les produits sucriers mauriciens ont été présentés lors de plusieurs éditions de la CIIE, illustrant l'intérêt de l'île pour accéder au marché chinois. Avec la présence du café mauricien et d'autres nouveaux produits à la 9e édition de la CIIE, les deux pays disposeront de nouvelles perspectives pour approfondir leur coopération commerciale et accroître les exportations mauriciennes vers la Chine.

Xinhua/VNA/CVN