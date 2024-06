L'Italie célèbre la fête de la République en appelant à l'unité

L'Italie a célébré dimanche le 78 e anniversaire de sa fondation en tant que république, le président du pays Sergio Mattarella appelant à l'unité en Italie et dans toute l'Europe.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La République italienne a donné naissance à "une Italie ouverte sur l'Europe", a déclaré M. Mattarella dans son discours, lorsqu'il a appelé à l'unité en Italie et dans toute l'Europe. Le président a également souligné l'importance de la coopération multilatérale italienne, notamment au sein des Nations unies et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Ses remarques interviennent dans un contexte de recrudescence de la violence dans le monde et de divisions politiques croissantes entre les États membres de l'Union européenne. Elles interviennent également quelques jours avant que les citoyens des 27 États membres de l'UE, dont l'Italie, ne se rendent aux urnes pour élire les nouveaux membres du Parlement européen.

M. Mattarella a déposé une gerbe sur la Tombe du Soldat inconnu à Rome, suivie d'un défilé et du célèbre survol dans un panache de fumée aux trois couleurs nationales.

Il a été rejoint par la Première ministre Giorgia Meloni, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, plusieurs ministres du gouvernement et les maires de quelque 300 villes et communes. Des dizaines de membres du corps diplomatique basé en Italie étaient également présents.

Mme Meloni a déclaré que l'Italie devait revenir à l'"idée initiale de l'Europe", en précisant qu'elle appelait à l'autonomie des États, une référence à l'équilibre entre la coopération multiétatique et l'autonomie nationale.

Ce discours intervient également au moment où l'Italie assure la présidence tournante du Groupe des sept (G7), un club de grands pays industrialisés.

VNA/CVN