L'Italie va reprendre son soutien financier à l'UNRWA

>> La bande de Gaza doit être accessible à 300 camions d'aide par jour

>> L'armée israélienne poursuit son attaque contre le camp de Jabalia à Gaza

>> Chypre vise un flux continu de l'aide humanitaire à Gaza

Photo : AFP/VNA/CVn

L'annonce a été faite après que M. Tajani et la Première ministre italienne Giorgia Meloni se sont entretenus avec le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa au sujet de la situation à Gaza.

Dans un communiqué publié à l'issue de leur rencontre, le bureau de Mme Meloni a écrit : "L'Italie soutient tous les efforts en cours en vue d'un cessez-le-feu durable, de la libération de tous les otages aux mains du Hamas et d'un changement radical dans la fourniture de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza."

Dans un communiqué distinct transmis à la presse, M. Tajani a indiqué que le gouvernement italien a décidé de débloquer pour les Palestiniens une nouvelle enveloppe de 35 millions d'euros (37,9 millions d'USD).

Cinq millions d'euros seront alloués à l'UNRWA et le reste à l'initiative "Food for Gaza", un projet lancé par l'Italie en coopération avec les Nations unies et la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui vise à fournir une aide humanitaire aux civils palestiniens pris au piège dans la bande de Gaza.

Fin janvier, l'Italie, ainsi que d'autres pays, avaient suspendu tout soutien financier à l'UNRWA à la suite des allégations d'Israël selon lesquelles certains membres du personnel de l'UNRWA étaient liés à l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre.

Xinhua/VNA/CVN