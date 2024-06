Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis exhortent le Hamas et Israël à parvenir à un accord

Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte ont conjointement appelé le Hamas et Israël à finaliser un accord basé sur les principes d'une proposition américaine, selon un communiqué du ministère qatarien des Affaires étrangères publié samedi 1 er juin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les trois pays, "en tant que médiateurs dans les discussions en cours pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages et des détenus", appellent conjointement le Hamas et Israël à agir en ce sens.

"Ces principes ont permis de rapprocher les exigences de toutes les parties dans un accord qui sert des intérêts multiples et qui apportera un soulagement immédiat à la fois à la population de la bande de Gaza qui souffre depuis longtemps et aux otages qui souffrent depuis longtemps ainsi qu'à leurs familles", indique le communiqué.

"Cet accord offre une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et la fin de la crise", ajoute le communiqué.

Le président américain Joe Biden a prononcé un discours vendredi 31 mai, dans lequel il a révélé une proposition israélienne en trois phases qui pourrait conduire à la fin du conflit actuel dans la bande de Gaza et à la libération de tous les otages.

Xinhua/VNA/CVN