Afrique du Sud : l'ANC obtient 159 sièges à l'Assemblée nationale

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), est arrivé deuxième avec 87 sièges à l'Assemblée nationale. Il est suivi par le parti uMkhonto weSizwe (MK) avec 58 sièges, puis par le parti Combattants pour la liberté économique (EFF) avec 39 sièges, selon les résultats officiels publiés par l'IEC depuis le Centre opérationnel des résultats de Midrand à Johannesburg.

Plus de 27 millions de Sud-Africains ont participé aux élections législatives nationales et provinciales le 29 mai 2024 afin d'élire une nouvelle Assemblée nationale et des législatures provinciales.

Au final, aucun parti n'a remporté de majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'ANC n'a notamment pas obtenu les 200 sièges dont il avait besoin pour maintenir la domination incontestée qu'il exerçait depuis 30 ans sur la chambre basse du parlement.

Xinhua/VNA/CVN