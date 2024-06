Cinq pays nordiques s'engagent à maintenir leur soutien à l'Ukraine

La déclaration conjointe a été publiée à l'issue du 3e Sommet Europe du Nord - Ukraine organisé dans la capitale suédoise, qui a réuni le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, le président finlandais Alexander Stubb, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, le Premier ministre islandais Bjarni Benediktsson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Adoptée lors du sommet, la déclaration indique que les pays nordiques continueront de fournir un soutien civil et militaire à l'Ukraine.

Au cours de ce sommet, l'Islande, la Norvège et la Suède ont signé des accords bilatéraux sur la coopération en matière de sécurité avec l'Ukraine, s'engageant à fournir un soutien militaire et financier à ce pays. Ces accords prévoient aussi un soutien à l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union européenne (UE) et à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Le Danemark et la Finlande ont signé des accords en ce sens avec l'Ukraine en février et en avril respectivement.

Dans un communiqué de presse publié vendredi 31 mai, le gouvernement suédois a indiqué que le soutien total des pays nordiques à l'Ukraine avait jusqu'à présent dépassé 17 milliards d'euros.

