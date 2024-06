L'Iran condamne fermement les nouvelles sanctions de l'UE

Photo : IRNA/VNA/CVN

Le porte-parole iranien Nasser Kanaani a fait ces remarques dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères après que l'UE a imposé vendredi 31 mai des sanctions contre trois entités et six individus iraniens pour leur rôle présumé "dans le transfert de drones à la Russie pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine ou le transfert de drones ou missiles à des groupes armés et des entités qui sapent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge", ou "pour être impliqués dans le programme iranien de drones".

L'Union européenne, "au lieu de se concentrer sur les crimes de guerre" commis par Israël à Gaza et de le sanctionner, "a imposé des sanctions contre certaines autorités et institutions iraniennes de premier plan pour lutter contre le terrorisme et pour assurer une sécurité stable dans la région", a déclaré Nasser Kanaani.

Il est regrettable que l'Union européenne "ait une fois de plus eu recours à l’outil dépassé et inefficace des sanctions contre certains responsables et institutions iraniennes", tout en fermant les yeux sur les réalités du terrain en Asie de l'Ouest, a-t-il ajouté.

Soulignant la continuité des politiques de principe de la République islamique d'Iran, en particulier pour assurer la paix et la sécurité régionales et internationales, Kanani a indiqué : "La République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre à cette approche destructrice de l'Union européenne".

Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, le Conseil de l'UE a annoncé vendredi 31 mai de nouvelles sanctions à l'encontre du Quartier général de Khatam al-Anbiya des forces armées iraniennes et de l'un de ses commandants, de Kavan Electronics Behrad LLC, une société basée en Iran que l'UE accuse d'être impliquée dans l'approvisionnement et la vente de composants pour la fabrication de drones, de son PDG et du président de son conseil d'administration, ainsi que de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

L'UE a également imposé des sanctions au ministre iranien de la Défense, Mohammad-Reza Ashtiani, à un commandant du CGRI, et à Afshin Khaji Fard, directeur de l'Organisation des industries aérospatiales d'Iran.

Xinhua - Iran Press/VNA/CVN