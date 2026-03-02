L'Indonésie promeut le développement communautaire et la santé dans sa nouvelle capitale

Le gouvernement indonésien a déclaré que le développement de sa future capitale, Nusantara, dans le Kalimantan oriental, vise à apporter des avantages économiques concrets aux communautés locales, malgré les critiques publiques suscitées par ce vaste projet de relocalisation.

Basuki Hadimuljono, directeur de l'Autorité de la capitale de Nusantara (OIKN), a souligné que l'autorité s'engage à ce que les projets de la nouvelle capitale profitent aux résidents de la zone de développement désignée, qui couvre une partie des districts de Penajam Paser Nord et de Kutai Kartanegara.

Basuki Hadimuljono a indiqué que le gouvernement souhaite faire des communautés locales des acteurs clés de la croissance régionale, et non de simples spectatrices du processus de transformation. Il est également important d'aider les communautés côtières à maximiser leur potentiel en augmentant la valeur ajoutée de leurs produits.

Il a cité les activités de pisciculture du village de Sembilang, dans le district de Kutai Kartanegara, soulignant que ce village côtier a le potentiel de devenir un village touristique à mesure que son développement progresse.

Les autorités prévoient d'accompagner le village dans sa transformation en centre de commercialisation de produits alimentaires issus de ressources locales telles que le chanos, les crevettes et les algues, dans le cadre plus large du Superpôle économique de l'archipel indonésien (NES).

"Les entreprises locales produisant des crackers à base de crevettes et de crabes font également partie de cet écosystème", a-t-il ajouté.

La stratégie, a-t-il précisé, vise à diversifier l'économie de Nusantara par la transformation en aval, encourageant les habitants à aller au-delà des matières premières et à produire des biens à plus forte valeur ajoutée.

Il a indiqué que l'enrichissement des aliments pourrait inclure de la poudre de protéines à base de chanos et de crevettes, tandis que les produits à base d'algues pourraient servir d'ingrédients pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

Parallèlement aux initiatives communautaires, le gouvernement a confirmé que l'infrastructure de santé de Nusantara est prête depuis le 15 février pour soutenir le déménagement de 16 ministères et agences d'État, prévu à partir de 2026.

Selon Suwito, directeur des services de base de l'OIKN, quatre hôpitaux ont été construits dans la zone gouvernementale centrale, dont trois sont déjà opérationnels : un hôpital général central relevant du ministère de la Santé, l'hôpital Nusantara Mayapada et l'hôpital Nusantara Hermina.

Avec un ratio prévu de deux à trois lits d'hôpitaux pour 1.000 habitants et une intégration complète au système national d'assurance maladie, la nouvelle capitale ambitionne d'offrir un système de santé sûr. et un cadre de vie bien équipé.

Le projet de transfert de la capitale, initié par l'ancien président Joko Widodo et poursuivi par le président Prabowo Subianto, entre dans sa deuxième phase, axée sur les infrastructures des organes législatifs et judiciaires jusqu'en 2027. Le gouvernement vise à faire de Nusantara le centre politique du pays d'ici 2028.

