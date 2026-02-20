L'Indonésie et les États-Unis finalisent un accord commercial bilatéral

>> Après de longues négociations, l'Indonésie et l'UE concluent un accord de libre-échange
|Les présidents indonésien Prabowo Subianto (gauche) et américain Donald Trump.
|Photo : Politico/CVN
En vertu de cet accord, initialement annoncé en juillet de l’année dernière, les États-Unis appliqueront un droit de douane de 19 % sur les importations en provenance d’Indonésie. Cette mesure permet d’éviter l’entrée en vigueur de droits pouvant atteindre jusqu’à 32 %, auxquels le pays d’Asie du Sud-Est était précédemment exposé.
En contrepartie, l’Indonésie s’est engagée à supprimer les exigences relatives au taux de contenu local imposées aux entreprises américaines et à lever plusieurs obstacles réglementaires freinant l’accès des produits agricoles américains à son marché.
Par ailleurs, l’Indonésie a également accepté d’acheter pour 33 milliards de dollars de marchandises américaines, notamment des produits énergétiques, agricoles et aéronautiques, tels que des avions du constructeur Boeing.
VNA/CVN