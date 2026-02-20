L'Indonésie et les États-Unis finalisent un accord commercial bilatéral

La Maison Blanche a annoncé le 19 février que les États-Unis et l’Indonésie avaient officiellement conclu un accord commercial bilatéral instaurant des droits de douane réciproques et supprimant plusieurs barrières non tarifaires affectant les échanges de marchandises entre les deux pays.

En vertu de cet accord, initialement annoncé en juillet de l’année dernière, les États-Unis appliqueront un droit de douane de 19 % sur les importations en provenance d’Indonésie. Cette mesure permet d’éviter l’entrée en vigueur de droits pouvant atteindre jusqu’à 32 %, auxquels le pays d’Asie du Sud-Est était précédemment exposé.

En contrepartie, l’Indonésie s’est engagée à supprimer les exigences relatives au taux de contenu local imposées aux entreprises américaines et à lever plusieurs obstacles réglementaires freinant l’accès des produits agricoles américains à son marché.

Par ailleurs, l’Indonésie a également accepté d’acheter pour 33 milliards de dollars de marchandises américaines, notamment des produits énergétiques, agricoles et aéronautiques, tels que des avions du constructeur Boeing.

