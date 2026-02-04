L'Indonésie poursuit les recherches des victimes du glissement de terrain à Java Ouest

Les recherches des victimes du glissement de terrain survenu dans la province de Java Ouest, en Indonésie, se sont poursuivies le 2 février.

>> Indonésie : reprise des recherches de 80 disparus après un glissement de terrain

>> Indonésie : le bilan du glissement de terrain à Java occidental monte à 25 morts

>> Indonésie : le bilan des victimes du glissement de terrain à Java occidental s'élève à 38 morts

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nombre de corps retrouvés s'élevait à 80, selon les médias locaux. Ade Dian Permana, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Bandung, a déclaré qu'à 11h45 (heure locale) le 2 février, tous les corps retrouvés avaient été évacués. Le glissement de terrain a frappé la région de Cisarua, dans la régence de Bandung Ouest, le 24 janvier. Il a touché 158 personnes, déplacé 564 individus appartenant à 164 familles et endommagé 48 maisons.

L'Indonésie est sujette aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement d'octobre à mars. Les autorités locales continuent d'avertir les résidents des zones à haut risque de se préparer à de nouveaux glissements de terrain.

VNA/CVN