L'Indonésie poursuit les recherches des victimes du glissement de terrain à Java Ouest

Les recherches des victimes du glissement de terrain survenu dans la province de Java Ouest, en Indonésie, se sont poursuivies le 2 février.

Des secouristes recherchent des victimes ensevelies par un glissement de terrain dans le village de Pasirlangu, à Bandung, dans l'Ouest de l'île indonésienne de Java, le 26 janvier.
Photo : AFP/VNA/CVN

Le nombre de corps retrouvés s'élevait à 80, selon les médias locaux. Ade Dian Permana, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Bandung, a déclaré qu'à 11h45 (heure locale) le 2 février, tous les corps retrouvés avaient été évacués. Le glissement de terrain a frappé la région de Cisarua, dans la régence de Bandung Ouest, le 24 janvier. Il a touché 158 personnes, déplacé 564 individus appartenant à 164 familles et endommagé 48 maisons.

L'Indonésie est sujette aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement d'octobre à mars. Les autorités locales continuent d'avertir les résidents des zones à haut risque de se préparer à de nouveaux glissements de terrain.

VNA/CVN

