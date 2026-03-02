Jakarta offrira la gratuité des transports publics pendant l'Aïd el-Fitr 2026

Le gouverneur de Jakarta, Pramono Anung, a annoncé le 28 février que tous les transports publics de la capitale seraient gratuits pendant l'Aïd el-Fitr 2026 afin de créer une ambiance festive plus conviviale et agréable pour les habitants.

Photo : Antara/CVN

Cette mesure concernera les principaux modes de transport, notamment le MRT Jakarta, le LRT Jakarta, les services intégrés JakLingko et les bus Transjakarta. L'Aïd devrait avoir lieu les 20 et 21 mars.

Pramono Anung a fait cette annonce lors de l'ouverture du Festival du Ramadan de Jakarta, dans le centre-ville. Il a précisé que cette gratuité visait à encourager les habitants à célébrer l'Aïd dans la capitale, soulignant que beaucoup ne se rendent pas dans leur ville natale pendant cette période.

Il a ajouté que cette politique vise également à gérer les embouteillages, qui augmentent généralement pendant les vacances lorsque les gens rendent visite à leurs proches et visitent les sites touristiques de la ville.

Outre les incitations en matière de transport, l'administration de Jakarta prépare des mesures de relance pour les hôtels et les centres commerciaux.

