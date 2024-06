L’Indonésie optimiste quant à sa capacité à réduire de 70% les déchets plastiques

Selon les données du ministère de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, en 2023, environ 12,87 millions de tonnes de déchets plastiques ont été dispersées dans les mers indonésiennes.

>> L'Indonésie cherche davantage de preuves que le tigre de Java n'est pas encore éteint

>> Le secteur textile indonésien voit les suppressions d’emplois exploser

>> L’économie indonésienne devrait rester résiliente, selon la Banque mondiale

>> L'Indonésie favorise le développement du tourisme médical à l'avenir

Photo : AAP/CVN

Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs politiques pour remédier à ce problème, notamment la "Mission Indonésie 2024". C’est l'une des politiques se concentrant sur l'étude des déchets et des microplastiques dans les mers indonésiennes.

Au cours d'une série de recherches menées par l'organisation mondiale à but non lucratif d'exploration océanique OceanX, en collaboration avec l'Agence nationale de recherche et d'innovation (BRIN) en Indonésie, les chercheurs ont découvert des déchets plastiques à certaines profondeurs, mais pas autant que dans d'autres pays.

Les résultats de la recherche sur les microplastiques sont considérés comme très importants en tant que matériel d'étude ou d'alerte précoce pour le gouvernement et la communauté au sens large afin de protéger les océans de la pollution par les déchets.

Selon des experts, les microplastiques peuvent polluer la mer et les écosystèmes associés. Si les poissons mangent des microplastiques et sont consommés par le public, cela pourrait constituer une menace pour la santé publique.

VNA/CVN