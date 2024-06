Le secteur textile indonésien voit les suppressions d’emplois exploser

Des dizaines de milliers de travailleurs du textile et des produits textiles (TPT) en Indonésie ont été licenciés au premier semestre de cette année, a déclaré le président de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPN), Ristadi, le 23 juin, qualifiant la situation du secteur d'urgence.

Ristadi a déclaré que la situation du secteur industriel TPT est critique, en particulier pour les usines à vocation locale, car le marché intérieur est de plus en plus inondé de produits importés. Les vêtements, textiles et chaussures importés de l’étranger continuent d’inonder le marché intérieur indonésien.

Selon KSPN, depuis le début de l'année 2024, 13.800 travailleurs de l'industrie textile indonésienne ont été licenciés en raison de la chute des commandes, certaines entreprises ayant même connu un arrêt complet de leurs activités. Actuellement, seules les entreprises textiles tournées vers l’exportation parviennent à survivre.

Le nombre réel de travailleurs licenciés s'élève à près de 50.000 travailleurs. Cependant, de nombreuses entreprises ne souhaitent pas que leur nom soit dévoilé afin de conserver la confiance des banques et des acheteurs.

Ristadi a noté que la plupart des licenciements ont eu lieu dans l’ouest et le centre de Java, qui abritent les centres de production de TPT.

Il a déclaré que la vague de fermetures est principalement déclenchée par le règlement (Permendag) N°8 de 2024 du ministre du Commerce, qui assouplit les restrictions à l'importation sur les vêtements confectionnés, inondant le marché intérieur de vêtements importés. En conséquence, la production textile nationale a été confrontée à de nombreuses difficultés.

