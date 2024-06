L'alcool tue 2,6 millions de personnes par an

Le dernier rapport de l'agence de santé de l'ONU sur l'alcool et la santé souligne que l'alcool cause quasiment un décès sur 20 chaque année au niveau mondial, en incluant les accidents de la route qui y sont liés, les violences, les abus et une multitude de maladies et de troubles.

Selon le rapport, 2,6 millions de décès ont été attribués à l'alcool en 2019 - les dernières statistiques disponibles -, soit 4,7% des décès dans le monde cette année-là. Les hommes représentent les trois quarts de ces décès.

"L'utilisation de substances nuit gravement à la santé individuelle, augmente les risques de maladies chroniques et de maladies mentales et a pour résultat tragique des millions de morts évitables chaque année", a déploré le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué.

Dans le rapport, il pointe "une certaine réduction de la consommation d'alcool et des maux induits depuis 2010 dans le monde". Mais "les maux sanitaires et sociaux dus à l'abus d'alcool restent inacceptablement élevés", pour M. Tedros, qui souligne que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée.

La plus forte proportion de morts attribuables à l'alcool en 2019 se trouve dans la tranche des 20-39 ans, avec 13% des décès.

