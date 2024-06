L’économie indonésienne devrait rester résiliente, selon la Banque mondiale

La bonne performance économique de l'Indonésie est en grande partie due au solide cadre de politique macro-économique du gouvernement, qui contribue à attirer les investissements, a déclaré le 24 juin la directrice de la Banque mondiale (BM) pour l'Indonésie et le Timor Oriental, Carolyn Turk.

Dans son dernier rapport intitulé Perspectives économiques de l'Indonésie, édition de juin 2024, la BM a déclaré qu'un cadre de politique macro-économique prudent et cohérent est devenu la base du succès de la performance économique de l'Indonésie, reconnue par le marché.

Le taux des swaps sur défaut de crédit et l’écart de l’indice JP-Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) pour l’Indonésie ont continué de baisser depuis la pandémie de COVID-19 et sont inférieurs à ceux de plusieurs pays comparables, indique-t-il.

L'agence de notation de crédit a également maintenu une notation de qualité investissement pour le crédit souverain, avec une perspective stable, de sorte que l'Indonésie a réussi à surmonter les chocs extérieurs, à attirer les investissements et à soutenir la croissance.

Selon Carolyn Turk, il est important de maintenir des politiques macroéconomiques prudentes, crédibles et transparentes tout en créant un espace budgétaire permettant des dépenses prioritaires dans la protection sociale ainsi que des investissements dans le capital humain et les infrastructures.

La BM estime que l’économie indonésienne connaîtra une croissance résiliente à un rythme stable dans les années à venir, portée par l’augmentation des dépenses publiques, l’augmentation des investissements des entreprises et la stabilité de la demande des consommateurs.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie devrait atteindre une moyenne de 5,1% par an de 2024 à 2026, malgré les obstacles croissants liés à la baisse des prix des matières premières, à la volatilité croissante des prix des produits alimentaires et de l'énergie et à l'incertitude géopolitique croissante, a-t-elle déclaré.

La croissance du PIB du pays de 5,1% au premier trimestre de cette année reste forte et dépasse la croissance moyenne des pays à revenu intermédiaire. La consommation privée a atteint 57% de la croissance du PIB, reflétant la confiance des consommateurs soutenue par la baisse de l'inflation des produits non alimentaires, la hausse des salaires des fonctionnaires et la bonne performance des services aux consommateurs.

Carolyn Turk a noté que la consommation publique s'est à nouveau renforcée au premier trimestre 2024, tirée par les dépenses électorales et sociales, ajoutant que c'est une raison pour stimuler l'économie indonésienne malgré une baisse des exportations nettes due à la faible demande mondiale et à la baisse des prix des matières premières.

