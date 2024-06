Le fondateur de WikiLeaks en Australie après avoir plaidé coupable aux États-Unis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le développement s'inscrit dans le cadre d'un accord avec le département américain de la Justice pour éviter une plus longue peine de prison pour M. Assange et mettre fin à une saga judiciaire de plusieurs années.

Dans une adresse au Parlement mardi 25 juin, le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué cette nouvelle, réitérant que la poursuite contre M. Assange durait depuis si longtemps qu'il n'y avait rien à gagner à poursuivre son incarcération.

M. Assange est englué dans une bataille judiciaire de longue date avec le gouvernement américain en raison de son rôle dans l'acquisition et la publication de documents militaires et diplomatiques classifiés entre 2009 et 2011.

Ces dossiers comprenaient des centaines de milliers de documents militaires secrets américains liés aux guerres en Afghanistan et en Irak.

Xinhua/VNA/CVN