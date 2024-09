L'Indonésie optimiste quant à la stabilité des prix du nickel

Le gouvernement indonésien est optimiste quant au maintien des prix du nickel à des niveaux proches des niveaux actuels à l'avenir, car les nouvelles usines du plus grand producteur mondial compensent la demande croissante et maintiennent le marché bien approvisionné, selon Bloomberg.

Photo : AFP/VNA/CVN

Septian Hario Seto, vice-ministre de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie, a déclaré que la Bourse des métaux de Londres devrait se maintenir autour de 15.000 à 16.000 USD par tonne à court et moyen terme.

Septian Hario Seto a déclaré lors du sommet international Fastmarkets sur les minéraux et métaux critiques que 928.000 tonnes de capacité supplémentaires par an devraient être mises en service au cours des trois prochaines années, dont la plupart produiront du nickel pour les véhicules électriques, ajoutant qu'avec cette seule augmentation de capacité, cela suffira.

La production indonésienne a bondi à plus de la moitié de la production mondiale ces dernières années, provoquant une chute des prix et forçant les producteurs ailleurs à fermer. Et ce, malgré la demande croissante de ce métal de la part du secteur des véhicules électriques, qui l'utilise dans les batteries haute performance.

Cependant, le pays d'Asie du Sud-Est pourrait être confronté à des problèmes d'approvisionnement en minerai dans un avenir proche en raison du rythme effréné de son expansion minière, qui a entraîné une baisse de sa teneur en nickel. Le gouvernement indonésien réunira l'industrie pour discuter des préoccupations concernant l'approvisionnement en limonite, une forme de minerai qui est généralement transformée par des usines de lixiviation acide à haute pression en nickel de qualité batterie, a déclaré Septian Hario Seto.

Le pays envisage également d'apporter des modifications à sa politique d'octroi de vacances fiscales aux projets de nickel, ce qui a constitué une incitation majeure pour les entreprises étrangères à construire des usines dans le pays, alors que l'Indonésie se prépare à mettre en œuvre le taux d'imposition minimum mondial des sociétés de 15%, a déclaré le responsable, ajoutant qu'une option consisterait à prolonger les vacances fiscales existantes mais à un taux accru.

VNA/CVN