L'Indonésie encourage les gens à adopter les véhicules électriques

Photo : VNA/CVN

Cependant, le ministre a admis qu'il pourrait être difficile de convaincre les gens d'utiliser des VE, car ils sont encore chers à l'heure actuelle. La promotion des transports verts devrait également commencer dès que possible afin que les gens s'habituent à conduire des VE, selon Budi Karya Sumadi.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'une grande idée qui profiterait certainement à tous, en particulier aux générations futures. Mais ce n'est pas une tâche facile. Il a également déclaré qu'il espérait qu'il y aurait une augmentation du mode de vie des VE, même si les voitures électriques et les deux-roues sont encore chers.

L'Indonésie vise à atteindre zéro émission nette d'ici 2060 ou plus tôt. Le pays s'est fixé comme objectif d'avoir 2 millions de voitures électriques et 13 millions de deux-roues électriques sur ses routes d'ici 2030. Le gouvernement a signalé plus tôt cette année que l'Indonésie avait enregistré 144.547 unités de VE en mai 2024.

VNA/CVN