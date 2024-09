L'UE va changer l’octroi des subventions agricoles face aux protestations des fermiers

L'Union européenne (UE) va réviser la procédure d'octroi des subventions au secteur agricole et adapter la politique agricole pour les cinq prochaines années dans le contexte des manifestations de fermiers qui ont eu lieu cette année en Europe. C'est ce que rapporte le Financial Times en se référant au projet de document.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le journal, la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, présentera ledit projet ce mercredi 4 septembre, après qu'il a été discuté avec les agriculteurs, les organisations non gouvernementales (ONG) concernées, les consommateurs et les détaillants. "Il urge d’une action claire et rapide à tous les niveaux pour faire face aux multiples crises qui affectent les agriculteurs", indique la commission dans le projet de document.

Selon le projet proposé, les subventions ne seraient pas allouées en fonction de la quantité de terres que possède un agriculteur ou de son respect des exigences environnementales, mais en fonction de la quantité d'aide dont il a besoin à un moment donné et de ses revenus. En outre, selon le Financial Times, le document comprend des recommandations qui devraient contribuer à réduire la quantité de viande consommée dans les communautés et à réduire l'élevage.

Pour rappel, d'importantes manifestations d'agriculteurs ont eu lieu dans plusieurs pays de l'UE. Elles ont notamment été organisées en Pologne, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France et en Espagne. Les agriculteurs voulaient attirer l'attention sur la situation difficile dans laquelle se trouve le secteur et s'opposer à la politique agricole européenne. Ils ont notamment demandé de limiter ou d'interdire complètement l'importation de produits agricoles bon marché en provenance d'Ukraine et de renforcer le soutien à l'élevage.

Au cours des rassemblements, les fermiers ont bloqué, à bord de tracteurs, la circulation sur les principaux axes routiers et l'accès à certains ports. Les actions ont parfois dégénéré en affrontements entre manifestants et policiers.

TASS/VNA/CVN