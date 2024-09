Suisse : l'inflation recule à 1,1% sur un an en août (OFS)

L'inflation en Suisse a reculé à 1,1% sur un an en août, contre 1,3% le mois précédent, sur fond de repli des prix des produits pétroliers, annonce mardi 3 septembre l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les prix des produits importés ont diminué de 1,9% sur un an alors que les prix des produits pétroliers ont fléchi de 4,6% sur un an. Les prix des produits fabriqués en Suisse ont de leur côté renchéri de 2%, indique l'OFS dans un communiqué.

En variation mensuelle, l'inflation est restée stable par rapport au mois de juillet, l'indice des prix à la consommation se maintenant à 107,5 points sous l'effet "de tendances opposées, qui se sont dans l'ensemble compensées", explique l'OFS.

Par rapport au mois de juillet, les prix ont augmenté pour les loyers ainsi que pour l'habillement et les chaussures. Des baisses de prix ont par contre été enregistrées pour la location de véhicules, le mazout, les transports aériens, les forfaits de voyages internationaux ainsi que l'hôtellerie et la para-hôtellerie, détaille le communiqué.

En août, l'inflation est repassée sous la barre des 2% en France et en Allemagne pour la première fois depuis 2021. Mais en Suisse, l'inflation se situe déjà sous ce niveau depuis plus d'un an.

Elle était repassée sous la barre des 2% en juin 2023, puis avait progressivement diminué pour retomber à 1% en mars 2024 mais était ensuite légèrement repartie à la hausse, entre autres en raison de l'augmentation d'une partie des loyers.

Ce reflux avait permis à la banque centrale suisse d'amorcer un assouplissement de sa politique monétaire dès mars 2024. Elle avait alors procédé à une première baisse d'un quart de point, puis de nouveau d'un quart de point en juin pour ramener son taux directeur à 1,25%.

Et de nombreux économistes s'interrogent quant à savoir si elle va procéder à une nouvelle baisse de taux de la même ampleur en septembre.

AFP/VNA/CVN