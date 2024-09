États-Unis : emploi et inflation ont désormais le même niveau d'attention d'un responsable de la Fed

Photo : AFP/VNA/CVN

"Compte tenu des circonstances qui nous attendent - érosion du pouvoir de fixation des prix et ralentissement du marché du travail - j'ai rééquilibré mon attention sur les deux côtés du double mandat pour la première fois depuis début 2021", a déclaré mercredi 4 septembre le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

La Fed, en effet, a une double mission : assurer la stabilité des prix et garantir le plein emploi.

Pour contrer la flambée de l'inflation, qui a été en 2022 au plus haut depuis plus de 40 ans, la Fed a relevé ses taux, qui se trouvent actuellement dans la fourchette de 5,25 à 5,50%. Cela a pour effet de desserrer la pression sur les prix, en faisant ralentir l'activité économique.

Et, par conséquent, faire ralentir l'emploi. Le taux de chômage a grimpé à 4,3% en juillet. Celui d'août sera publié vendredi 6 septembre, et est attendu à 4,2%.

"Le marché du travail continue de s'affaiblir, mais il n'est pas faible", a souligné Raphael Bostic, qui dispose en 2024 du droit de vote tournant au sein de comité de décision de la Fed. Il a précisé avoir des échanges avec les employeurs de la région d'Atlanta, qui disent "qu'ils embauchent avec plus de prudence", et que "certains cherchent même à réduire les effectifs. Mais rares sont ceux qui envisagent des licenciements". "Certains craignent que des licenciements massifs ne ternissent leur réputation", a encore souligné le responsable.

Raphael Bostic a indiqué ne pas sentir "de panique imminente parmi les contacts professionnels. Cependant, les données et nos commentaires sur le terrain décrivent une économie et un marché du travail en perte de vitesse". "L'avantage est que le ralentissement de l'activité alimente une baisse continue et bienvenue du rythme de l'inflation", a-t-il salué, précisant toutefois n'être "pas tout à fait prêt à crier victoire sur l'inflation".

Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment déclaré que "le temps est venu pour un ajustement de politique" monétaire, c'est-à-dire pour des baisses de taux. La première est attendue lors de la prochaine réunion de la Fed, les 17 et 18 septembre.

AFP/VNA/CVN