Pérou : état d'urgence face au rique de sécheresse lié à El Niño

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence dans un tiers de ses municipalités face au "très haut risque" que des épisodes de sécheresse liés au phénomène climatique El Niño affectent la sécurité alimentaire de la population, ont indiqué jeudi 13 août les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au Pérou, El Niño peut provoquer aussi bien de fortes pluies que des épisodes de sécheresse selon les régions. Les projections officielles indiquent que le phénomène devrait s'intensifier dans les prochains mois.

Les états d'urgence seront en vigueur dans plus de 600 des quelque 1.800 municipalités du pays, afin de "protéger la sécurité alimentaire", selon un communiqué de la Présidence du Conseil des ministres.

La mesure oblige les autorités locales à coordonner avec le gouvernement des actions de prévention et de remise en état face au "très haut risque pesant sur la population, l'agriculture et l'élevage".

La majorité des municipalités concernées se situe dans les zones andines et amazoniennes du pays.

Le Pérou avait déjà déclaré début juillet l'état d'urgence dans quelque 800 municipalités, principalement côtières, face au "danger imminent" de fortes pluies provoquées par El Niño.

La présidente de droite Keiko Fujimori, au pouvoir depuis 15 jours, a annoncé lundi 10 août la création d'une commission afin d'accélérer les travaux et les actions de prévention face aux effets d'El Niño.

En 2023, le phénomène avait provoqué au Pérou des inondations et des glissements de terrain qui avaient fait 99 morts.

Plus de 9,3 millions de Péruviens sont exposés à un niveau de risque très élevé d'inondations et de glissements de terrain liés à El Niño, selon le Centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (Cenepred).

AFP/VNA/CVN