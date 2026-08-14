France

Nouvel incendie dans les Landes, 600 hectares parcourus, 500 évacuations

Le feu fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest de la France, où un nouvel incendie, attisé par des vents changeants, a déjà parcouru 600 hectares jeudi 13 août dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition, et provoqué 500 évacuations.

>> Le changement climatique a rendu l'intense saison des feux au Canada deux fois plus probable

>> Des incendies toujours plus coûteux pour les collectivités

>> Chaleur record en Europe de l'Ouest pour le début de l'été 2026

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers minuit, les flammes étaient à quelques centaines de mètres de Luglon, petit bourg au cœur de l'immense massif des Landes de Gascogne, à une soixantaine de km au sud-est de Biscarrosse, théâtre d'un incendie qui a ravagé 3.700 hectares fin juillet, et à une centaine de km au sud du mégafeu qui a parcouru plus de 40.000 hectares au même moment dans la Gironde voisine.

"C'est difficile de vous parler, c'est tout notre village qui peut partir en flammes", dit une jeune habitante de cette commune de 350 habitants, sans vouloir donner son nom.

"On a l'habitude des feux, mais ils sont maîtrisés rapidement. Là, il y avait les Canadair en action, mais le vent s'est levé trop vite", ajoute-t-elle, les yeux rougis avant de rester silencieuse.

"L'évolution du feu est encore assez incertaine, puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps", a déclaré lors d'un point-presse, vers 23h30, le préfet des Landes Gilles Clavreul.

Le feu, dont l'origine n'est pas encore connue, "a progressé très vite" dans l'après-midi, "il génère sa propre énergie et crée son propre climat", a-t-il ajouté.

Arrêt des moyens aériens

Dans le village sillonné par les camions de pompiers, le vent fait voltiger les drapeaux de la mairie et des guirlandes colorées, a constaté un journaliste de l'AFP.

La fumée est très épaisse, l'odeur de brûlé forte et les yeux "commencent à piquer" disent les secours.

Les autorités ont évacué environ 500 personnes vers les communes voisines, selon le préfet.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un immense ciel orangé est visible à des kilomètres en plein milieu de la nuit qui a provoqué l'arrêt des rotations des moyens aériens (2 Dash, 4 Canadair, 2 Air Tractor), déployés en appui de 280 sapeurs-pompiers et 40 unités feux de forêt.

Loïc Buosi, entrepreneur dans le terrassement, attend les consignes des pompiers, devant la mairie.

"Pelle, tracteur, citernes , je peux tout conduire pour aider", dit-il "stressé comme tout le monde", même si ses "petits et (s)a femme ont été évacués" loin de l'incendie.

Une vingtaine de bénévoles sont restés dans la salle des fêtes du village pour préparer des repas et servir bénévoles et pompiers.

"On a des gens motivés qui malgré les vacances ont tenu à rester aider", salue le maire Fabrice Storolio, "fatigué", qui espère que "le vent, plus frais cette nuit, va permettre au feu de rester plus calme" mais craint "une journée intense et compliquée avec les chaleurs demain".

Météo-France annonce jusqu'à 36°C dans l'après-midi.

Plus de 40°C

Les autorités demandent d'"éviter le secteur", situé au cœur de l'immense massif des Landes de Gascogne, à cheval sur trois départements (Landes, Gironde et Lot-et-Garonne), et deux routes départementales ont été coupées autour de Luglon.

Placées en vigilance orange canicule, les Landes ont vu des températures dépasser les 40°C jeudi 13 août, à Morcenx-la-Nouvelle et Mont-de-Marsan, près de la zone concernée, avec une végétation et forêt asséchées depuis plusieurs semaines rendant le massif vulnérable à la propagation d'incendies.

Dans le département, 3.700 hectares et 200 maisons et bâtiments ont déjà été détruits par un incendie à Biscarrosse, commune touristique du littoral Atlantique, fin juillet.

À la même période, un mégafeu survenu en Gironde avait parcouru 42.000 hectares et entraîné l'évacuation de 220.000 personnes, avant d'être fixé par les pompiers au bout de dix jours de lutte.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit justement se rendre lundi 17 août en Gironde avec plusieurs ministres pour s'entretenir avec le maire du Porge, où se concentrent l'essentiel des maisons détruites par l'incendie - 183 sur 240 -, puis avec des élus et des acteurs socio-économiques de la reconstruction, selon Matignon.

En France, l'année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en vingt ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100.000 hectares déjà brûlés.

D'autres régions du pays sont concernées par des feux.

Dans l'Ouest, au sud de Rennes, un incendie a parcouru 230 hectares, mais le vent a baissé en soirée permettant de "traiter au maximum les reprises de feu", a indiqué la préfecture peu avant minuit.

Dans le Pas-de-Calais, des incendies sévissant depuis mercredi 12 août dans une zone naturelle sensible et touristique du littoral sont désormais "contenus" mais toujours "non fixés", selon la préfecture.

AFP/VNA/CVN