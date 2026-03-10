L'Indonésie franchit une nouvelle étape dans la conservation des éléphants

Le gouvernement indonésien a officiellement interdit les activités touristiques impliquant des promenades à dos d'éléphant. Cette mesure s'applique à tous les établissements de conservation et sites de tourisme animalier du pays, y compris des régions populaires comme Bali.

Selon le site d'information local tempo.co, l'interdiction a été mise en œuvre par la circulaire n° SE.6 de 2025, émise par la Direction générale des ressources naturelles et de la conservation des écosystèmes (KSDAE), sous l'égide du ministère des Forêts. Ce règlement est entré en vigueur le 18 décembre 2025 et s'applique à l'ensemble du territoire.

Conformément à cette politique, tous les gestionnaires d'établissements de conservation et les attractions touristiques possédant des éléphants sont tenus de cesser de proposer des promenades à dos d'éléphant aux visiteurs.

Cette interdiction concerne tous les lieux proposant actuellement des promenades à dos d'éléphant, que ce soit à des fins touristiques ou de loisirs. Le gouvernement a insisté sur le fait que ces activités ne sont plus autorisées dans les zoos, les parcs safari, les centres de conservation ni dans aucun autre établissement touristique.

L'application de cette réglementation est contrôlée par l'Agence de conservation des ressources naturelles (BKSDA) dans différentes régions. Si les institutions de conservation continuent d'exploiter de telles attractions, le gouvernement peut imposer des sanctions administratives progressives.

Ces sanctions vont du simple avertissement au retrait des permis d'exploitation pour les opérateurs qui ne respectent pas la réglementation.

Avec l'entrée en vigueur de cette interdiction des promenades à dos d'éléphant, l'Indonésie devient l'un des premiers pays d'Asie à interdire cette activité sur l'ensemble de son territoire.

L'interdiction a été annoncée fin 2025 et son application a été progressivement contrôlée à partir de début 2026. Plusieurs destinations touristiques qui proposaient auparavant des promenades à dos d'éléphant ont également commencé à y mettre fin.

