Malaisie : aucune découverte n'a été faite lors de la dernière recherche du vol disparu MH370

Les recherches en cours dans une nouvelle zone du sud de l'océan Indien pour retrouver le vol disparu MH370 de Malaysia Airlines n'ont pas encore permis de localiser l'avion, a déclaré dimanche 8 mars le ministère malaisien des Transports.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens du ministère a fait savoir dans un communiqué que les opérations s'étaient déroulées en deux phases : du 25 au 28 mars 2025 pour la phase 1 et du 31 décembre 2025 au 23 janvier 2026 pour la phase 2, le gouvernement ayant précédemment engagé la société Ocean Infinity basée au Royaume-Uni pour relancer les recherches de l'avion disparu.

"Au total, 28 jours de recherches opérationnelles ont été menés au cours des deux phases suivant la signature de l'accord, ce qui a permis d'examiner environ 7.571 kilomètres carrés de fonds marins dans la zone de recherche définie", informe le communiqué.

Ocean Infinity a indiqué que des activités d'examen supplémentaires avaient été menées dans la zone de recherche élargie avant la signature officielle de l'accord en mars 2025, afin de soutenir les opérations de recherche, d'après le communiqué.

Le gouvernement reste engagé à tenir les familles informées et continuera à fournir des mises à jour le cas échéant, ajoute-t-il.

La disparition du MH370 est un accident tragique qui s'est produit le 8 mars 2014, lorsque l'avion effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Beijing (Chine) a disparu des écrans radar avec 239 personnes à bord.

Xinhua/VNA/CVN