L'Indonésie et l'UE concluront des négociations de libre-échange en juin

La première économie d'Asie du Sud-Est et l'UE négocient depuis 2016 cet accord commercial destiné à accroître leurs échanges et développer les investissements. Les liens entre les deux parties ont été distendus par une proposition d'interdiction d'importation dans l'UE de produits liés à la déforestation, qui a suscité la colère de l'Indonésie, premier exportateur d'huile de palme. Le ministre indonésien de l'Economie, Airlangga Hartarto, a toutefois déclaré samedi 7 juin lors d'un point de presse en ligne que les négociations étaient sur le point d'aboutir. "Nous sommes déjà entrés dans la phase finale. Cela signifie que nous avons résolu presque tous les problèmes", a déclaré M. Airlangga aux journalistes lors d'un point de presse en ligne samedi 7 juin. Il a déclaré dans un communiqué plus tôt samedi que l'Indonésie et l'UE annonceraient la conclusion des négociations d'ici à fin juin.

APS/VNA/CVN