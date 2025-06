L'Indonésie lance un plan de relance économique pour stimuler le pouvoir d'achat

Le gouvernement indonésien a déployé un plan de relance économique d'un montant de 24.440 milliards IDR (près de 1,53 milliard de dollars) afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et de stabiliser l'économie nationale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce plan de relance est stratégiquement programmé pour coïncider avec les vacances scolaires de juin-juillet et vise à stimuler la consommation et la croissance économique. Il comprend des mesures allant des subventions aux transports aux aides sociales et à l'emploi, a fait savoir la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, le 2 juin.

Pour favoriser les déplacements, le gouvernement indonésien réduit les tarifs des transports publics, avec notamment une réduction de 30% sur les billets de train, une exonération de 6% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les billets d'avion et une réduction de 50% sur les tarifs maritimes.

Le programme, dont le coût est estimé à environ 940 milliards IDR, est mis en œuvre avec la participation des ministères des Finances, des Transports et des Entreprises publiques.

Par ailleurs, le ministère des Travaux publics et du Logement public coordonne une réduction de 20% sur les péages, ciblant environ 110 millions d'automobilistes. Cette initiative, dotée d'un financement total estimé à 650 milliards IDR, ne mobilise aucun budget de l'État.

Le gouvernement fournira également une aide sociale, comprenant une carte alimentaire de base supplémentaire d'une valeur de 200.000 IDR par mois et une aide alimentaire de 10 kilogrammes de riz, à 18,3 millions de familles bénéficiaires en juin et juillet.

Dans le secteur de l'emploi, le ministère de la Main-d'œuvre et les organismes concernés ont distribué des subventions salariales à 17,3 millions de travailleurs gagnant moins de 5 millions IDR par mois. Le budget total de ce programme s'élève à 10.720 milliards IDR.

Le ministère des Finances rétablira également une réduction de 50% sur les cotisations d'assurance accidents du travail pour les travailleurs du secteur à forte intensité de main-d'œuvre.

VNA/CVN