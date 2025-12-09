L'Indonésie recherche de nouvelles sources de pétrole et de gaz

L'Agence géologique indonésienne a lancé une campagne de prospection aérienne à Sulawesi afin d'identifier de nouvelles réserves potentielles de pétrole et de gaz. Le gouvernement cherche ainsi à développer l'exploration des hydrocarbures et à attirer de nouveaux investissements.

Le directeur du Centre de prospection géologique, Edy Slameto, a indiqué que la campagne se concentre sur les bassins de Lariang, à l'ouest de Sulawesi, et d'Enrekang, au sud de Sulawesi. La technique de gradiométrie gravimétrique aéroportée à tenseur complet (FT/AGG) est utilisée pour collecter des données de subsurface à haute résolution.

Les sites ciblés ont été sélectionnés notamment en raison de leur proximité avec le bassin de Sengkang, qui produit actuellement du gaz naturel utilisé pour alimenter en électricité le Sud de Sulawesi.

La campagne de prospection aérienne couvrira environ 33.000 km de routes aériennes. Des avions seront utilisés pour les terrains plats et des hélicoptères pour les zones montagneuses, a-t-il précisé. La mission devrait être achevée dans un délai de 35 jours.

Début décembre, l'Agence géologique a également lancé une campagne de sismique offshore de 40 jours dans le bassin de Gorontalo.

Selon les données de l'agence, l'Indonésie compte 128 bassins sédimentaires identifiés, mais seulement 20 produisent des hydrocarbures. Les 108 bassins restants, dont beaucoup sont situés dans l'Est du pays, présenteraient un potentiel important malgré des risques géologiques plus élevés, a déclaré Edy Slameto.

