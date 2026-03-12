Ligue Europa : Face au Celta Vigo, Lyon au rebond malgré les absences

Plombé par les absences de joueurs clés, Lyon jouera gros jeudi 12 mars face au Celta Vigo, en 8 e de finale aller de Ligue Europa, à "une période importante de la saison" après quatre matches sans succès.

>> Ligue Europa : Lille tombe à domicile face à l'Étoile rouge, les 8e s'éloignent

>> Ligue Europa : à Belgrade, Lille éteint l'Étoile rouge et file en 8e

Photo : AFP/VNA/CVN

La rencontre retour contre le club galicien se disputera au Groupama stadium, le 19 mars.

Après deux défaites à Strasbourg (3-1) et Marseille (3-2), l'OL, à domicile, a successivement été éliminé de la coupe de France par Lens (2-2, 5-4 t.a.b.) et concédé un résultat nul face au Paris FC (1-1), la semaine dernière.

"Nous n’avons pas le temps de nous reposer. Ainsley (Maitland-Niles) rejoint la liste des indisponibles pour, peut-être, quinze jours avec une blessure à l’adducteur. Aucun de nos six absents ne sera de retour pour Vigo", avait prévenu l'entraîneur Paulo Fonseca dès le 6 mars, avant le match contre Paris FC.

"Nous arrivons à une période importante de la saison. Il faut travailler pour nous améliorer et récupérer nos joueurs blessés qui sont importants", a souligné l'entraîneur, qui insiste sur l'état de fatigue de plusieurs de ses joueurs très sollicités, en attaque notamment.

Le cas Endrick

Ainsi, face à Paris FC, il a été contraint de ménager et de reléguer dans un rôle de remplaçant son maître à jouer, Corentin Tolisso, qui se plaignait de douleurs musculaires, ainsi que ses fers de lance offensifs Roman Yaremchuk et Endrick.

"Il était impossible de commencer avec eux et de les faire enchaîner. C'est une situation difficile qu'il faudra gérer jusqu'à la trêve internationale", a reconnu Fonseca, qui a pris la défense d'Endrick, le jeune Brésilien recrue phare du mercato, qui ne trouve plus le chemin du but.

"Il n'a quasiment pas joué durant un an au Real Madrid et il vient d'enchaîner beaucoup de matches. Il faut éviter qu'il se blesse", a insisté l'entraîneur lyonnais, rappelant également que "Yaremchuk, contre Lens, a disputé 90 minutes pour la première fois depuis longtemps".

"Nous devons comprendre les circonstances du moment et étudier quelles sont nos solutions actuellement", a-t-il reconnu dimanche soir après le résultat nul contre le PFC.

L'Olympique lyonnais s'est fait reprendre par Marseille pour la troisième place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue des Champions, importante économiquement pour le club rhodanien, très endetté.

Absences en défense

Quatrième de Ligue 1, Lyon occupe toutefois une place dont il n'aurait pas forcément rêvé en début de saison, après avoir été sauvé in-extremis, en appel, début juillet, de la rétrogradation en Ligue 2 prononcée initialement par la DNCG, fin juin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre les problèmes de pénurie offensive avec les indisponibilités du Portugais Afonso Moreira et du Tchèque Pavel Sulc ou encore Malick Fofana, blessé depuis octobre, qui reprend tout juste l'entraînement, Fonseca est aussi désormais confronté à des absences en défense.

À la blessure de l'arrière droit anglais Maitland-Niles, au cours du match de coupe de France contre Lens, le 5 mars, s'ajoute contre Celta Vigo les absences du Néerlandais Hans Hateboer ou du jeune Noham Kamara.

Ils n'ont pas été inscrits sur les listes UEFA transmises par l'OL pour la seconde phase de la C3 et ne sont donc pas qualifiés.

L'Olympique lyonnais avait privilégié ses recrues offensives, le Brésilien Endrick, l'Ukrainien Roman Yaremchuk et le Danois Noah Nartey dans un secteur où il manquait de joueurs depuis le début de saison.

Ainsi, Clinton Mata pourrait jouer arrière droit à Vigo et Tanner Tessmann descendre du milieu en défense centrale.

"Malgré les blessures et les absences, je crois beaucoup en notre groupe car mentalement c’est un groupe fort", assure cependant l'entraîneur de l'OL.

AFP/VNA/CVN