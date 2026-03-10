icon search
Indian Wells : Djokovic galère contre Kovacevic mais passe en 8e de finale

Novak Djokovic a été mis en difficulté par l'Américain Aleksandar Kovacevic avant de s'imposer 6-4, 1-6, 6-4 lundi 9 mars au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, États-Unis).

Le Serbe Novak Djokovic lors du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, États-Unis).
Le Serbe aux 24 titres majeurs a eu besoin de plus de deux heures pour venir à bout de son adversaire 72e mondial, âgé de 27 ans, très à l'aise au service.

À un set à zéro en sa faveur, le N°3 mondial âgé de 38 ans a complètement lâché dans la deuxième manche, se montrant agacé et inquiet par rapport à son état physique (bras droit notamment).

Djokovic a manqué deux occasions de break à 2-1 dans le set décisif avant de faire la différence à 5-4 grâce à une belle défense puis une faute de revers de son adversaire sur la première balle de match.

Le Serbe, titré à cinq reprises en Californie, atteint les 8es de finale pour la première fois depuis neuf ans. Il y affrontera mercredi 11 soit le tenant du titre britannique Jack Draper, soit l'Argentin Francisco Cerundolo.

