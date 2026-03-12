Paris-Nice : Vingegaard fait le vide après une étape dantesque

Jonas Vingegaard a pris une énorme option sur la victoire finale dans Paris-Nice mercredi 11 mars à Uchon en remportant une quatrième étape qui a viré au chaos sous une météo exécrable avec l'abandon de Juan Ayuso et la fin des illusions pour Kévin Vauquelin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après trois journées ensoleillées, Paris-Nice, réputée pour ses conditions climatiques souvent épouvantables, a commencé pour de vrai mercredi 11 mars sur les routes détrempées du centre de la France. Et cela a viré au carnage sous une pluie continue et un vent de travers qui a coupé le peloton en petits morceaux dès les premiers kilomètres.

Pris d'emblée dans une cassure, le Français Kévin Vauquelin, deuxième au général au départ à Bourges, a payé l'addition au prix fort en terminant à plus de trois minutes de Vingegaard après avoir chassé toute la journée, en vain.

Totalement défait, le co-leader d'Ineos avec Oscar Onley, lui aussi piégé, en a jeté de rage sa serviette qu'un soigneur venait de lui poser sur les épaules en regagnant le van de son équipe, frigorifié.

Mais il y a eu plus malheureux encore que le Français qui, preuve du tri opéré mercredi 11 mars au sommet de la "Perle du Morvan", a tout de même fini sixième de l'étape et pointe en quatrième position au général, à 3:39 de Vingegaard.

A commencer par le porteur du maillot jaune Juan Ayuso, qui se posait comme principal rival du Danois pour la victoire finale dimanche à Nice mais qui a dû abandonner après une vilaine chute à 47 km de l'arrivée.

Après avoir tenté de repartir, l'Espagnol s'est allongé en position latérale de sécurité dans l'herbe, avant d'être emmené à l'hôpital où des examens ont permis de constater qu'il ne souffrait d'"aucune blessure sérieuse", a annoncé son équipe Lidl-Trek dans la soirée.

D'autres coureurs ont dû quitter la course sur chute, à l'image de Brandon McNulty, leader de la formation UAE qui vit un Paris-Nice cauchemardesque, de Daan Hoole ou encore de Davide Piganzoli, coéquipier de Vingegaard.

Vingegaard "lanceur de mode"

Et ceux qui sont parvenus sans casse et en ordre dispersé au sommet du signal d'Uchon ne faisaient pas le malin. "On est tous morts", a résumé Lenny Martinez, septième de l'étape juste devant David Gaudu, dans un sale était aussi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au final, Vingegaard ressort comme le grand vainqueur de la journée, même s'il n'avait pas une allure exceptionnelle non plus avec les bretelles de son cuissard long recouvrant son maillot.

"Vous pouvez m'appeler un lanceur de mode. Ca courait tellement vite que je n'ai pas réussi à enlever toutes mes surcouches de vêtements. On s'attendait à une journée assez folle mais pas à ce point", a commenté le double vainqueur du Tour de France 2022 et 2023.

Epargné par les chutes, il a couru à l'avant avec plusieurs Red Bull Bora avant de s'envoler seul à la flamme rouge dans le mur très raide menant à l'arrivée. Il s'est imposé avec 41 secondes d'avance sur le Colombien Dani Martinez, aussi deuxième du général à 52 secondes, alors que l'Allemand Georg Steinhauser est troisième, à 3:20. Un gouffre déjà.

"L'année dernière j'avais dû abandonner la course alors que j'étais en jaune. Alors revenir pour remporter ma première victoire sur Paris-Nice en dehors des contre-la-montre par équipes me rend très heureux", a souligné le Danois qui dispute Paris-Nice pour la troisième fois – il avait terminé troisième en 2023.

Sauf accident, il devrait donc s'imposer dimanche à Nice pour sa course de reprise, lui qui a différé sa rentrée après une chute à l'entraînement cet hiver.

Mercredi 11 mars il a su rester sur son vélo et déjouer tous les pièges, ce qui n'était pas une mince affaire, dans une étape qui s'ajoutera à la longue liste des journées dantesques de Paris-Nice.

AFP/VNA/CVN