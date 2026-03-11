Indian Wells : vainqueur du 9e mondial Auger-Aliassime, Fils confirme sa renaissance

Arthur Fils a confirmé son retour au premier plan après des mois d'absence pour blessure en dominant le 10 mars le 9 e joueur mondial Félix Auger-Aliassime pour rejoindre les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Welles (États-Unis).

>> Tennis : Carlos Alcaraz remporte l'Open d'Australie en battant Novak Djokovic

>> Tennis : Monfils arrive aux États-Unis, où il apprécie "la sublime énergie" des fans

>> Indian Wells : Fils, Sinner et Sabalenka en 8es

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Français de 21 ans, 32e mondial, revenu sur les courts en début d'année après huit mois d'absence en raison d'une blessure au dos, a dominé 6-3, 7-6 (11-9) le Canadien de 25 ans, l'un des hommes en forme du Top 10 mondial, récent vainqueur du tournoi de Montpellier et finaliste à Rotterdam.

II affrontera en quart de finale l'Allemand Alexander Zverev (No4) qui a battu facilement l'Américain Frances Tiafoe (No22) 6-3, 6-4.

Après avoir atteint et perdu contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz la finale du tournoi de Doha fin février, Fils poursuit sur sa lancée.

Dans une bataille d'1h51 dans le désert californien, les débuts de manche ont été parfaits pour le jeune Français avec un break d'entrée.

Impérial au service (91% de points gagnés sur première balle), il a remporté la première manche 6-3 en 39 minutes.

Dans une seconde manche nettement plus disputée, Auger-Aliassime a recollé jusqu'à un jeu décisif étouffant.

Mal embarqué et mené rapidement 5-0, Fils a réagi au meilleur moment et sauvé cinq balles de set avec des retours de classe dont un passing plongeant derrière le filet qui a ébranlé la confiance revenue d'Auger-Aliassime.

"Mené 5-0 au tie-break, je me dirigeais vers mon box en me plaignant sans cesse. (Mon entraîneur) Ivan (Cinkus) essayait de me dire de rester concentré (...). Une petite voix dans ma tête m'a dit qu'il avait peut-être raison et que je devais me concentrer à nouveau", a raconté le Français à l'issue de la rencontre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après une première balle de match mal négociée sur retour de service, Fils a conclu sur la seconde, pouvant laisser éclater sa joie à l'issue d'une performance de taille face à un joueur deux fois finaliste à Indian Wells.

Pour le numéro 9 mondial, c'est un coup d'arrêt. Auger-Aliassime avait atteint les quarts de finale ou mieux dans dix des 12 tournois qu'il a disputés depuis août, dont les Masters 1000 de Cincinnati (demi-finale), Shanghai (quarts de finale) et Paris (finale).

Zverev au prochain tour

Indian Wells est le quatrième tournoi de reprise d'Arthur Fils après Montpellier, Rotterdam et Doha où il a été battu à chaque fois par le vainqueur, Auger-Aliassime, l'Australien Alex De Minaur et Alcaraz.

Le natif de l'Essonne en banlieue parisienne avait atteint la 14e place mondiale au printemps dernier, et la première place française, avant de subir un coup d'arrêt, blessé au dos. Contraint au forfait avant le troisième tour de Roland-Garros, il avait tenté de revenir fin juillet mais pour deux matches seulement, avant de mettre un terme à sa saison.

Dans le tournoi féminin, la numéro un mondiale la Biélorusse Aryna Sabalenka s'est facilement imposée face à la Japonaise Naomi Osaka 6-2, 6-4 en 1h20.

En quête d'un premier titre à Indian Wells en sept participations, finaliste l'an passé, Sabalenka a profité de la puissance de son service, avec 8 aces contre 4 pour son adversaire 16e mondiale, qu'elle a breakée à trois reprises sur les neuf jeux de service de la Japonaise.

En quarts de finale, le 12 mars, Sabalenka affrontera la gagnante du match du 10 mars entre la Canadienne Victoria Mboko (No10) et l'Américaine Amanda Anisimova (No6).

De son côté, la septième mondiale Jasmine Paolini a été sortie par une Australienne issue des qualifications, Talia Gibson. Pour sa première participation au tableau principal, la 112e mondiale l'a emporté 7-5, 2-6, 6-1 face à l'Italienne qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale en six participations à Indian Wells.

AFP/VNA/CVN