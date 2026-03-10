Coupe d'Angleterre : choc Manchester City - Liverpool en quarts de finale

Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quarts de finale de la Coupe d'Angleterre le week-end du 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi 9 mars avant le coup d'envoi de l'ultime huitième de finale.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Ces deux adversaires ont fait main basse sur les huit derniers titres en championnat d'Angleterre : six pour Manchester City (2018 et 2019, puis 2021 à 2024), deux pour Liverpool (2020 et 2025).

Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche 8 mars.

Leeds doit se rendre chez le vainqueur du match opposant West Ham à Brentford lundi soir 9 mars. Programme des quarts de finale de Coupe d'Angleterre: Southampton (D2) - Arsenal Chelsea - Port Vale (D3) Manchester City - Liverpool West Ham ou Brentford - Leeds United.

APS/VNA/CVN