Ligue des champions : Liverpool au tapis, le Bayern et l'Atlético cartonnent

Liverpool s'est compliqué la tâche en concédant la défaite sur la pelouse de Galatasaray (1-0), le 10 mars en 8 e de finale aller de la Ligue des champions, alors que le Bayern Munich et l'Atletico Madrid se sont largement imposés et sont quasiment déjà qualifiés.

En difficulté en Premier League (6e), le champion d'Angleterre en titre ne s'est pas rassuré sur la scène européenne et il lui faudra désormais renverser la vapeur, le 18 mars dans son antre d'Anfield, pour ne pas quitter la C1 au même échelon que la saison dernière.

Au Rams Park d'Istanbul, bouillant comme à son habitude, les Reds n'ont pas réussi à imposer leur jeu et ont été punis d'entrée sur un but inscrit par Mario Lemina dès la 7e minute. Déjà tombeurs de la Juventus Turin en barrages, les coéquipiers de Victor Osimhen, passeur décisif de la tête, n'ont que rarement subi et, comme au cours de la phase de ligue (1-0), ont parfaitement muselé l'attaque de Liverpool, en grande souffrance à l'image de Mohamed Salah, très discret.

Les Anglais ont également payé les errements en défense de l'international français Ibrahima Konaté, guère à son avantage.

Ils devront montrer un tout autre visage la semaine prochaine devant leur public pour espérer poursuivre leur chemin dans la compétition et affronter le vainqueur du duel PSG - Chelsea dont la première manche aura lieu mercredi au Parc des Princes.

Liverpool n'a pas été le seul club d'outre-Manche à vivre une mauvaise soirée puisque celle de Tottenham a viré au cauchemar à Madrid. L'Atlético de l'inamovible Diego Simeone a plié la rencontre dès la première période avec quatre buts inscrits en 22 minutes, avant un doublé de Julian Alvarez, Pedro Porro et Dominic Solanke préservant un mince espoir pour les Spurs avant le match retour à Londres (5-2). Coupable de deux énormes boulettes, le gardien de Tottenham, l'habituelle doublure Antonin Kinsky, a même subi l'affront d'être remplacé dès la 17e minute par l'entraîneur Igor Tudor.

Newcastle est l'unique pensionnaire de la Premier League à s'en être sorti en bousculant sérieusement le FC Barcelone (1-1). Les Magpies, toujours aussi acharnés à Saint James Park, ont pris les devants grâce à un but marqué dans les ultimes instants de la partie (86e) par Harvey Barnes mais un penalty transformé par Lamine Yamal à la dernière seconde (90e+6) a sauvé les apparences pour le Barça. Le champion d'Espagne et leader de la Liga n'a pas brillé mais reste grand favori pour l'accession au tour suivant.

Le Bayern Munich peut de son côté préparer tranquillement les quarts de finale après avoir humilié l'Atalanta à Bergame (6-1). À moins d'un miracle et d'un exploit monumental à l'Allianz Arena contre le mastodonte allemand, il n'y aura aucun représentant italien dans le Top 8 de la Ligue des champions.

