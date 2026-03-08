Ligue 1 : l'Olympique de Marseille prend sa revanche à Toulouse

L'Olympique de Marseille (OM) a pris sa revanche en s'imposant 1-0 à Toulouse samedi 7 mars lors de la 25 e journée de Ligue 1, trois jours après avoir chuté face aux mêmes Violets en Coupe de France.

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce au 15e but en championnat de Mason Greenwood (18e), les Marseillais chipent ainsi la troisième place à Lyon, qu'ils avaient aussi battu lors de la précédente journée.

L'OL devra donc s'imposer dimanche soir (20h45) face au Paris FC pour reprendre cette dernière place directement qualificative pour la Ligue des champions.

Pour Toulouse, l'éclaircie en Coupe de France, avec une demi-finale à venir face à Lens le 21 avril, aura été de courte durée. En s'inclinant au Stadium, le TFC confirme sa (très) mauvaise série en L1 avec quatre défaites et deux nuls lors des six derniers matches.

Les joueurs de Carles Martinez Novell n'ont gagné qu'une fois en 2026… et ça remonte au 17 janvier, contre Nice (5-1).

Sorti en C1 par Bruges, éliminé de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 4 à 3 aux tirs au but) donc, l'OM se devait de réagir sous peine d'hypothéquer la fin de saison du deuxième budget de L1.

Indispensable Greenwood

C'est chose faite, grâce à l'indispensable Mason Greenwood, auteur du seul but du match sur un centre en retrait de Paixao, qui avait pris de vitesse Warren Kamanzi. L'Anglais, qui arrivait à toute vitesse, a tiré en force et en hauteur pour battre Guillaume Restes (18e).

Dix minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang a manqué de doubler la mise sur une grossière passe en retrait de Cristian Casseres. Mais face au portier toulousain, sorti, "Auba" a trop croisé sa frappe qui a frôlé le poteau gauche devant un Rasmus Nicolaisen déséquilibré.

Combatifs en deuxième mi-temps, notamment grâce à l'entrée du remuant Santiago Hidalgo à la place d'Emersonn, fantomatique, les Toulousains n'ont pas su faire leur retard malgré la passivité de l'OM, guère plus dangereux.

Yann Gboho a bien failli remettre les Violets dans le coup, mais sa lourde frappe après un une-deux avec Aron Donnum a fracassé la transversale (52e)

Symboles de l'apathie marseillaise, Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia sont sortis à la 65e. L'Anglais avait notamment reçu dix minutes plus tôt un carton jaune après une empoignade avec Donnum, également sanctionné, qui l'avait ceinturé après une jolie roulette.

Surpris d'être renvoyé sur le banc, Greenwood n'a pas eu un regard pour son entraîneur Habib Beye, venu échanger quelques mots.

Avec son 15e but, le N°10 de l'OM prend seul la tête du classement des buteurs.

Cette victoire en demi-teinte intervient alors que Marseille vit une deuxième partie de saison en dents de scie, depuis la reprise en 2026, avec quatre victoires pour trois défaites et deux nuls.

Grâce à ces trois points, les hommes de Beye éloignent pour l'instant la menace de Monaco, 5e en pleine confiance après quatre victoires d'affilée dont une de prestige contre le Paris Saint-Germain (1-3) au Parc des Princes vendredi soir, mais aussi celles de Lille et Rennes.

Toulouse, revenu avec de belles intentions après la pause, pourra avoir des regrets et reste englué dans le ventre mou du classement (12e).

Il faudra montrer un autre visage face à Lens, en demies de Coupe de France, pour espérer remporter ce trophée à nouveau, trois ans après se l'être arrogé aux dépens du FC Nantes.

AFP/VNA/CVN