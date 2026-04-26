Ligue 1 : le PSG prend une option sur le titre, Lyon s'accroche au podium

Le PSG a pris une belle option sur le titre de champion de France en allant s'imposer à Angers (3-0) samedi 25 avril, ce qui lui permet de compter six points d'avance sur Lens, alors que Lyon reste solidement installé sur le podium après son succès face à Auxerre (3-2).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette 31e journée de Ligue 1 sera peut-être le tournant de la saison. Au lendemain du nul de son dauphin lensois à Brest (3-3), Paris n'a pas laissé passer l'occasion de prendre le large en tête du classement, tout en préparant de la meilleure des façons la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, mardi au Parc des Princes.

Avec une équipe très remaniée dans l'optique du grand choc européen, le club de la capitale a survolé la partie, inscrivant trois buts par Lee Kang-in, Senny Mayulu et Lucas Beraldo, également passeur décisif.

Le scénario est parfait pour les joueurs de Luis Enrique, qui ont réussi à distancer les Sang et Or malgré un gros turn-over. Paris et Lens ont encore tous deux quatre rencontres au programme en championnat, dont un duel à Bollaert le 13 mai en match décalé de la 29e journée, mais le PSG a effectué une excellente opération et se dirige, à moins d'un incroyable retournement de situation, vers un 14e sacre national.

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Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure à la mi-temps du défenseur marocain Achraf Hakimi. L'arrière droit parisien a toutefois été aperçu en train de marcher normalement dans les couloirs du stade Raymond-Kopa après la rencontre et sans gêne apparente.

Lyon est de son côté bien arrimé à sa 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Six jours après sa victoire de prestige à Paris (2-1), l'OL a fait respecter la hiérarchie face à un mal-classé, Auxerre (3-2). Les Rhodaniens mettent ainsi une belle pression sur Lille (4e), en déplacement dimanche sur la pelouse du Paris FC, et sur Marseille (6e), qui reçoit Nice au Vélodrome au terme d'une nouvelle semaine pesante juste après un revers à Lorient (2-0), qualifié de "scandale" par le directeur du football Medhi Benatia.

Monaco (7e) a en revanche laissé des points précieux dans la lutte pour la C1 en concédant le nul à Toulouse dans les dernières secondes après avoir mené 2-0 (2-2). Avec ce troisième match d'affilée sans succès, l'ASM a sans doute perdu très gros au Stadium.

Auxerre, toujours 16e et en position de barragiste, semble quant à lui condamné à lutter jusqu'au bout pour son maintien.

AFP/VNA/CVN