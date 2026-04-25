Play-offs NBA : LeBron James débute fort son duel de légendes avec Kevin Durant

LeBron James, qui doit porter des Los Angeles Lakers privés de Luka Doncic, mène 2-0 face à Kevin Durant, fragile première option offensive des Houston Rockets, dans ce duel de légendes au premier tour des play-offs NBA.

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Annoncés maudits et perdants après les blessures musculaires de Luka Doncic et Austin Reaves, les Los Angeles Lakers ont remporté les deux premiers matches à domicile, et se retrouvent en excellente position dans cette série au meilleur des sept rencontres avant le match 3 vendredi 24 avril à Houston.

Lakers contre Rockets, soit l'occasion d'une quatrième série de play-offs entre deux légendes NBA, LeBron James (41 ans, 23e saison) et Kevin Durant (37 ans, 19e saison).

Leurs trois précédents affrontements en play-offs avaient eu lieu exclusivement en finale. LeBron avait triomphé avec Miami face à Oklahoma City en 2012, avant les deux titres de Durant avec Golden State en 2017 et 2018, face aux Cleveland Cavaliers du "King".

Forfait pour la première rencontre samedi 25 avril à cause de son genou droit, Durant a fait son retour mardi 21 avril, pour une défaite en Californie 101-94.

Les deux vieilles gloires ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe, et continuent à impressionner malgré le poids des années.

La "dureté" de LeBron

Durant comptait déjà 20 points à la pause, mais a été limité à 23 points au final par l'excellente défense des or et pourpre, envoyant deux défenseurs sur lui, le forçant à commettre neuf pertes de balle.

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"J'ai essayé de faire les bons choix de passe, mais j'ai l'impression qu'il me faudra tirer plus souvent. La série est encore longue, je suis capable de tirer par-dessus deux défenseurs", a prévenu KD, toutefois annoncé comme incertain pour le 3e match vendredi 24 avril à Houston à cause d'une cheville gauche douloureuse.

LeBron James, lui, a brillé avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, des choix judicieux et une énergie folle, n'hésitant pas à faire le show avec des dunks puissants, sa signature depuis ses débuts il y a 23 ans.

"Il apporte sa dureté comme il l'a toujours fait, a apprécié son entraîneur JJ Redick. Il adore jouer ainsi, dos au panier ou bien en drive pour provoquer des fautes."

Le patron des Lakers, à la recherche d'un cinquième titre de champion, a su redevenir le leader de son équipe, privée de ses deux meilleurs marqueurs, Doncic et Reaves.

En attendant Doncic

Victime d'une élongation de grade 2 au niveau des muscles adducteurs côté gauche, Doncic ne sait toujours pas quand il reviendra, tandis que Reaves (obliques) se rapproche des parquets. Chaque match gagné par les Lakers augmente les chances de revoir le magicien slovène balle en main cette saison.

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Pour cette mission, LeBron est pour l'instant parfaitement assisté par deux joueurs de devoir, Marcus Smart, brillant en défense et de loin mardi 21 avril, et Luke Kennard, tireur arrivé d'Atlanta en février qui doit se muer en créateur balle en main.

Redick a salué la défense de Smart et "l'effort collectif" des siens face à Durant mardi 21 avril.

L'entraîneur des Rockets Ime Udoka a, lui, regretté que ses joueurs n'aient pas su profiter des prises à deux sur Durant : "On a trop tenu le ballon, ils ont pu se replacer et nous faisaient perdre le surnombre" sur la plupart des possessions.

"On a un problème pour marquer", a-t-il encore tonné, ciblant des double-pas et de nombreux tirs à trois points ratés.

Il compte sur son étoile de 37 ans pour y remédier.

AFP/VNA/CVN