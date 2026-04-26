Top 14 : embouteillage pour la deuxième place, La Rochelle et Toulon s'accrochent

Derrière le leader toulousain, c'est désormais l'embouteillage pour la deuxième place, avec trois équipes en trois points, Pau, Montpellier, auteur d'un exploit à Bordeaux, et le Stade français, alors que Rochelais et Toulonnais peuvent encore rêver au Top 6.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En bas de classement, c'est reculer pour mieux tomber pour le promu Montauban (7 pts), qui a gagné une journée supplémentaire avant d'être officiellement relégué, sauvé sur le gong par la défaite sur le fil de Perpignan (13e, 24 pts) contre La Rochelle. Des Catalans désormais relégués à plus de 20 points du 12e à quatre journées de la fin de la phase régulière du Top 14 et donc officiellement barragistes.

Qui pour accompagner Toulouse en demie ?

Avec 11 points d'avance, avant même d'accueillir Clermont (7e) pour le match de clôture de cette 22e journée dimanche soir, les triples champions de France en titre toulousains seront qualifiés directement en demie.

Et deux équipes sont en embuscade pour l'autre place permettant d'éviter les barrages : la Section paloise, toujours deuxième, malgré sa défaite sur le fil 34-32 chez les Soldats roses parisiens samedi 25 avril après-midi, sur une pénalité de Carbonel après la sirène ; et le MHR, 3e, 65 points également, victorieux lui aussi à la dernière minute, à Bordeaux, 23-21, sur une pénalité de l'Argentin Miotti.

Encore en tête à la mi-temps (18-10), malgré deux sorties rapides sur blessures (Beka Gorgadze et Théo Attissogbe) et huit minutes jouées à 13 après deux cartons jaunes, les Béarnais n'ont pas tenu la distance en ouverture de cette 22e journée, cédant finalement dans les cinq dernières minutes: sur un essai de pénalité (78e) d'abord, après un troisième carton jaune, puis avec ces trois points de "Carbonator" (80+3), après une quatrième "biscotte" côté palois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais les Palois peuvent se féliciter du bonus défensif grignoté à Jean-Bouin, qui leur offre deux longueurs d'avance sur le Stade français (4e) et leur évite d'être devancé par des Montpelliérains auteurs d'un match de costauds chez les champions d'Europe de l'UBB (5e).

Une semaine avant leur demi-finale de Champions Cup contre Bath, les hommes de Yannick Bru avaient aligné tous leurs atouts (Tameifuna, Woki, Lucu, Jalibert, Penaud, Bielle-Biarrey). Mais c'est le MHR, qui lui aussi jouera une demi-finale continentale, contre les Dragons gallois de Newport en Challenge Cup, qui l'a emporté, pourtant réduit à 13 lors des six dernières minutes.

Qui pour compléter le Top 6 ?

Absent des places qualificatives depuis la 17e journée, le Racing 92 (6e, 60 pts), est revenu dans peloton de tête, à la hauteur de l'UBB, grâce à son carton 59 à 10 sur la pelouse de Montauban. Avec 155 essais encaissés déjà, la lanterne rouge a battu un triste record, celui du nombre d'essais subis sur une saison, plus de 1.000 points déjà.

Bonus offensif en poche dès la 12e minute, les hommes de Patrice Collazo semblent en bonne position pour conserver cette place qualificative, avec trois réceptions sur les quatre dernières journées.

Dans le sillage des Clermontois, 7e avec 57 points avant leur déplacement à Toulouse dimanche soir 26 avril, seuls Toulon (8e, 55 pts) et La Rochelle (9e, 54 pts), semblent encore en mesure de décrocher in extremis une place pour les barrages.

Une semaine avant leur demi-finale de Champions Cup chez les Irlandais du Leinster, les Toulonnais ont fait le boulot contre l'Aviron bayonnais (12e), avec une victoire bonifiée 52-26 et huit essais à quatre qui pourrait compter.

En mission "remontada" elle aussi, La Rochelle, regonflée par le retour de ses cadres internationaux, dont sa troisième ligne internationale Boudehent-Alldritt- Jegou, a décroché à Perpignan sa troisième victoire à l'extérieur de la saison (31-29).

Mais les Maritimes ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Et seule une ultime pénalité de leur demi de mêlée international, auteur de 26 points au total, dont deux essais, les a finalement sauvés, sous la bronca d'Aimé-Giral.

Pour les Castrais (10e) comme pour le LOU (11e), vainqueur 26-21 du match entre les deux équipes à Lyon, l'objectif Top 6 est lui impossible, à 12 longueurs des places qualificatives. Mais il leur reste à se battre pour les 7e et 8e places synonymes de billets pour la Champions Cup.

AFP/VNA/CVN