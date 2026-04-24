Allemagne : Stuttgart rejoint le Bayern en finale de la Coupe

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|Alphonso Davies et Jamal Musiala, tout sourire, célèbrent le but du premier et un nouveau titre de champion d'Allemagne pour le Bayern.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Stuttgart, vainqueur de la Coupe en 2025 face à Arminia Bielefeld, a longtemps été inoffensif après l'ouverture du score de Maximilian Eggestein (28e) pour le club de la Forêt noire. Mais Deniz Undav a trouvé la faille (70e) pour emmener les deux équipes en prolongations et Tiago Tomas a libéré le public du stade du VfB à la 121e minute.
Le Bayern, qui a décroché dimanche 19 avril son 35e titre de champion d'Allemagne, s'était imposé 2 à 0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, mercredi 22 avril dans la première demi-finale.
AFP/VNA/CVN