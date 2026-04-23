Flèche Wallonne femmes : Demi Vollering impériale au sommet du Mur de Huy

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté le 22 avril l'édition féminine de la Flèche Wallonne en devançant sa compatriote Puck Pieterse après avoir mené, au train, durant toute l'ascension finale du Mur de Huy.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Espagnole Paula Blasi, victorieuse le 19 avril de l'Amstel Gold Race, a complété le podium sur lequel n'est pas parvenue à monter la Française Pauline Ferrand-Prévôt, 7e.

Déjà lauréate en 2023, Vollering, 29 ans, a signé à Huy son sixième succès de l'année après s'être imposée notamment sur le Tour des Flandres et au Circuit Het Nieuwsblad.

Le succès de la Néerlandaise confirme le début de saison tonitruant de l'équipe FDJ United-Suez qui totalise déjà 14 victoires avec notamment les triomphes de l'Allemande Francisca Koch dans Paris-Roubaix ou de la Suisse Elise Chabbey aux Strade Bianche.

"Cette équipe est vraiment extraordinaire, a confirmé Vollering. Je suis vraiment fière des filles. C'était une journée difficile pour elles, mais elles ont assuré. Je me suis toujours sentie en contrôle".

Après avoir accéléré dès l'entame du Mur en creusant ensuite l'écart au train, la lauréate du Tour de France 2023 a résisté au retour de sa compatriote Puck Pieterse dans les derniers mètres.

"En voyant Puck revenir, je me suis dit +Oh mon dieu, je dois encore relancer. Vraiment, cela a été un effort parmi les plus difficiles de ma carrière", a-t-elle ajouté.

Pauline Ferrand-Prévôt a elle "manqué d'explosivité" selon ses dires.

"Dans le Mur, c'était trop +punchy+ pour moi, je n'arrivais plus à me remettre en danseuse et à en remettre. Je pense que je suis devenue plus une grimpeuse longue et du coup j'ai un peu de mal à lever mes fesses quand c'est nécessaire", a expliqué la Française de l'équipe Visma-Lease a Bike, victorieuse à Huy en 2014.

"Il y a 12 ans j'étais beaucoup plus explosive et mon point fort c'était (des efforts) de une à trois minutes. Là je pense que mon point fort c'est un peu plus de vingt minutes. Il y a l'âge (34 ans, ndlr), il y a le fait que je m'entraîne plus pour des montées longues . Je pense que le niveau aussi est plus élevé qu'avant", a conclu la vainqueure sortante du Tour de France qui sera au départ dimanche de Liège-Bastogne-Liège pour une revanche face à sa rivale néerlandaise.

AFP/VNA/CVN