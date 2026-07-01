Hô Chi Minh-Ville

Reconversion d’anciens sièges administratifs en établissements scolaires

Face à la hausse des besoins en infrastructures éducatives, Hô Chi Minh-Ville étudie la transformation d’anciens sièges administratifs devenus excédentaires en écoles. La ville envisage également de tester un modèle de poste de santé scolaire intégré afin d’améliorer les services éducatifs et sanitaires de proximité.

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Le 29 juin, une délégation de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a effectué une visite d’inspection et de travail consacrée à la reconversion d’anciens sièges administratifs excédentaires en établissements scolaires dans les quartiers de Tân Phu et de Thoi An.

L’ancien siège du Comité populaire de l’arrondissement de Tân Phu (quartier de Tân Phú) devrait être transformé en lycée Thoai Ngoc Hâu. L’établissement devrait entrer en service dès l’année scolaire 2026-2027, avec une capacité initiale de 26 salles de classe. Lors d’une deuxième phase, l’école bénéficiera de travaux supplémentaires d’aménagement et de construction afin d’augmenter ses capacités d’accueil.

Pour un objectif de 675 élèves prévu pour l’année scolaire 2026-2027, l’établissement a déjà enregistré 550 candidatures en premier vœu et accueilli 15 élèves admis par recrutement direct.

Dans le quartier de Tân Phu, la population âgée de 3 à 18 ans s’élève à 17.970 personnes, dont 14..260 résidents permanents et 4.710 résidents temporaires. Selon l’objectif fixé à 300 salles de classe pour 10.000 habitants en âge scolaire, le quartier devrait disposer d’au moins 539 salles de classe. Des déficits subsistent toutefois selon les niveaux d’enseignement.

Le préscolaire dispose actuellement de 159 salles, dépassant le seuil requis de 75 salles. En revanche, l’enseignement primaire accuse un déficit de 25 salles, le collège de 13 salles et le lycée de 63 salles.

L’ancien siège du Comité populaire de l’arrondissement 12 (quartier de Thoi An) sera quant à lui transformé en école Lê Thị Riêng, regroupant les niveaux primaire, collège et lycée. Les procédures de recrutement des élèves sont actuellement en cours, tandis que les travaux de rénovation sont en préparation.

Pour la prochaine rentrée scolaire, l’établissement prévoit d’ouvrir 10 classes de seconde, 4 classes de sixième et 4 classes de première année de primaire.

Le quartier de Thoi An compte actuellement 27.143 habitants en âge scolaire et dispose de 570 salles de classe. Toutefois, il ne possède aucun lycée et affiche un ratio de 209,8 salles pour 10.000 habitants en âge scolaire, un niveau inférieur à l’objectif fixé de 300 salles.

À l’issue de la visite de terrain, M. Nguyên Phuoc Lôc a demandé aux services municipaux et aux autorités locales de veiller à ce que la reconversion des anciens sièges administratifs excédentaires en établissements scolaires réponde pleinement aux besoins éducatifs, tout en plaçant la sécurité des élèves et du personnel scolaire au premier rang des priorités.

Le recrutement des élèves devra garantir une sectorisation scolaire cohérente ainsi qu’une répartition équilibrée des effectifs entre les établissements de chaque secteur. Les travaux de rénovation et de réhabilitation devront être menés selon une approche globale, permettant une utilisation polyvalente des bâtiments : répondre aux besoins pédagogiques tout en pouvant accueillir, si nécessaire, des activités communes du secteur éducatif et des collectivités locales.

Chaque projet d’investissement devra faire l’objet d’une étude approfondie. La priorité sera accordée à la rénovation des salles de classe afin qu’elles puissent être utilisées dès l’année scolaire 2026-2027. Cette démarche permettra de réduire rapidement le déficit actuel en salles de classe, dans un contexte de forte croissance démographique liée à l’afflux de nouveaux habitants, et de contribuer à l’objectif fixé par la ville de 300 salles de classe pour 10.000 habitants en âge scolaire.

Au-delà des infrastructures pédagogiques, M. Nguyên Phuoc Lôc a également souligné la nécessité de créer un environnement scolaire propre, sûr, agréable et convivial, avec des espaces verts, des arbres et des zones extérieures adaptées aux élèves. Il a appelé à renforcer la coordination entre les services concernés afin d’assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires ainsi que de bonnes conditions de circulation et d’accès.

Il a par ailleurs proposé aux autorités locales d’étudier, à titre expérimental, la mise en place d’un modèle de poste de santé intégré aux établissements scolaires. Celui-ci permettrait à la fois de renforcer les services de santé de proximité pour les habitants et d’améliorer la prise en charge de la santé scolaire.

Concernant le calendrier de mise en œuvre, Nguyên Phuoc Lôc a demandé aux services compétents et aux autorités locales de veiller au strict respect des procédures juridiques, à une coordination étroite des travaux de réhabilitation ainsi qu’au bon déroulement des opérations de transfert. Les interventions prioritaires devront être réalisées en urgence afin de permettre la mise en service des établissements dès la prochaine rentrée scolaire, tandis que les projets de construction complémentaire seront déployés dans une phase ultérieure.

Il a également demandé aux services municipaux de poursuivre l’inventaire et l’évaluation des autres anciens sièges administratifs actuellement inutilisés dans les différents quartiers de la ville, afin d’identifier ceux pouvant être reconvertis en établissements scolaires.

Cette démarche devra être menée de manière rapide, efficace et rationnelle, avec une attention particulière portée à l’optimisation des ressources publiques. Elle vise à remettre au plus tôt les bâtiments publics au service de la population, à limiter le gaspillage et à contribuer au développement des infrastructures éducatives, de la formation et des services de santé publique à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN