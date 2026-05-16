Santé

L’hôpital Cho Rây se prépare à gérer de nouvelles antennes hospitalières

Fort de plus de 125 ans d’histoire, l’hôpital Cho Rây s’affirme comme un pilier du système de santé dans le Sud du pays. Entre nouveaux projets hospitaliers et modernisation numérique, l’établissement ambitionne de renforcer durablement l’accès aux soins spécialisés.

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"Dans le cadre du plan de développement des centres médicaux spécialisés dans le Sud, l’hôpital Cho Rây jouera un rôle clé en assurant la gestion de nouvelles infrastructures, notamment l’antenne Sud de l’Hôpital central d’endocrinologie et l’hôpital Cho Rây, amitié Vietnam - Japon, afin de désengorger l’établissement situé au centre de Hô Chi Minh-Ville", a déclaré Dào Hông Lan, ministre de la Santé, lors de la cérémonie de nomination du directeur de l’hôpital Cho Rây, le 14 mai.

À cette occasion, Mme Hông Lan a souligné que l’hôpital Cho Rây est un établissement général de niveau spécial relevant du ministère de la Santé, fort de plus de 125 ans d’histoire. Fondé en 1900, il dispose actuellement de 3.200 lits et emploie près de 4.300 personnes, dont 840 médecins ainsi que des centaines de professeurs, professeurs associés et experts de renom. Chaque jour, l’établissement accueille entre 6.000 et 9.000 consultations externes.

Aujourd’hui, l’hôpital Cho Rây constitue à la fois un centre hospitalier universitaire et un établissement de référence dans le Sud du pays. Il joue un rôle essentiel dans la prise en charge et la protection de la santé publique, tout en étant un centre national reconnu de formation, de recherche scientifique et de transfert de technologies.

Au cours de la période post-COVID-19, l’hôpital Cho Rây a été confronté à des pénuries de médicaments et de matériel médical, entraînant une forte pression sur le personnel soignant. Toutefois, la plupart de ces difficultés ont été surmontées et les activités de consultation et de traitement se sont progressivement stabilisées, permettant à l’établissement de poursuivre son développement spécialisé.

L’hôpital prend également en charge des patients atteints de pathologies graves et complexes dépassant les capacités des hôpitaux provinciaux et municipaux du Sud.

Selon la ministre de la Santé, l’hôpital Cho Rây occupe une place centrale dans la stratégie du ministère visant à développer des centres médicaux spécialisés dans le Sud. Dans ce cadre, l’établissement assurera également la gestion de l’antenne Sud de l’Hôpital central d’endocrinologie ainsi que de l’hôpital Cho Rây, amitié Vietnam - Japon (deuxième antenne), financé grâce à l’aide publique au développement japonaise dans le district de Binh Chanh, afin de réduire la surcharge de l’hôpital principal situé au centre-ville.

"L’extension du modèle de +chaîne hospitalière+ nécessite d’importantes ressources humaines, une gouvernance renforcée et une transformation numérique approfondie. Le conseil d’administration de l’hôpital Cho Rây devra donc élaborer une stratégie globale pour l’ensemble du système", a souligné Mme Lan.

Lors de la cérémonie, la ministre a également annoncé la nomination du Dr Pham Thanh Viêt, jusqu’alors directeur adjoint chargé de la gestion et de l’exploitation de l’hôpital, au poste de directeur à compter d’août 2025. Son mandat est fixé à cinq ans.

La ministre a exprimé l’espoir que le nouveau directeur saura mobiliser le personnel afin de poursuivre les efforts de modernisation, maintenir l’excellence de l’établissement et jouer un rôle moteur dans le développement des centres médicaux spécialisés du Sud.

La ministre a également demandé à l’hôpital de prendre rapidement en charge, dans le courant de l’année, l’antenne Sud de l’Hôpital central d’endocrinologie afin de la rendre opérationnelle au plus vite au service de la population du Sud.

Dans son discours de prise de fonctions, le Dr Pham Thanh Viêt s’est engagé à poursuivre la transformation numérique, à développer les techniques médicales spécialisées, à tendre vers un modèle d’hôpital intelligent et à exploiter efficacement les nouvelles infrastructures.

L’hôpital Cho Rây entend également renforcer son développement professionnel afin d’atteindre les standards internationaux, tout en consolidant la formation et l’accompagnement du réseau de soins de proximité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN