Assurance maladie : changements importants dans la couverture des soins à compter du 1er juillet

À partir du 1 er juillet, la prise en charge des soins ambulatoires dans les hôpitaux provinciaux ou centraux classés comme établissements de base par l'assurance maladie sera profondément modifiée.

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Photo : VNA/CVN

Actuellement, conformément à la loi sur l'assurance maladie, les patients détenteurs d'une carte valide ne sont pas couverts par l'assurance maladie s'ils sollicitent un traitement ambulatoire en dehors de leur zone désignée, ou s'ils contournent les établissements de soins de santé de niveau inférieur pour se rendre directement dans des hôpitaux provinciaux ou centraux sans orientation médicale. Dans ces cas, ils doivent s'acquitter de 100% de leurs frais médicaux.

Le récent décret gouvernemental 188/2025 modifie le taux de prise en charge des soins ambulatoires dans les établissements de soins de base. Ainsi, à compter du 1er juillet, pour les consultations et traitements ambulatoires dans les établissements de base dont le score est compris entre 50 et moins de 70 points, les assurés bénéficieront d'un remboursement de 50% par l'assurance maladie.

Lors de consultations et de traitements médicaux ambulatoires dans des établissements de niveau de base désignés avant le 1er janvier 2025 comme établissements provinciaux ou centraux (ou équivalents), les assurés bénéficieront également d'un remboursement de 50% par la caisse d'assurance maladie.

Le Dr Nguyên Trong Khoa, directeur adjoint du Département de gestion des examens et traitements médicaux (ministère de la Santé), a déclaré que le classement des 48 hôpitaux centraux resterait conforme au document publié par le ministère de la Santé début 2025.

Des hôpitaux centraux tels que l'Hôpital de l'amitié (Hanoï), l'Hôpital central de Huê (antenne n°2), l'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba à Dông Hoi (Quang Binh), ainsi que de nombreux hôpitaux universitaires (Hôpital de l'Université de technologie médicale de Hai Duong, Hôpital universitaire de Thai Binh, Hôpital universitaire de Hai Phong, Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Cân Tho, Hôpital de Tuê Tinh) ont obtenu des scores compris entre 50 et moins de 70 et sont classés comme établissements de base. À partir du 1er juillet, les patients recevant des soins ambulatoires dans ces hôpitaux bénéficieront d'une prise en charge à 50% par l'assurance maladie.

Le décret 02/2025 stipule également que, pour les consultations et traitements ambulatoires dispensés dans des établissements spécialisés désignés avant le 1er janvier 2025 comme hôpitaux provinciaux ou équivalents, les assurés bénéficieront d'un remboursement de 50% par la caisse d'assurance maladie.

Par exemple : à Hanoï, des établissements tels que l'Hôpital d'obstétrique et de gynécologie de Hanoï, l'Hôpital de cardiologie de Hanoï et l'Hôpital d'oncologie de Hanoï ; à Quang Ninh, l'Hôpital général provincial, l'Hôpital Bai Chay et l'Hôpital Vietnam-Suède à Uông Bi ; et à Hai Phong, l'Hôpital de l'amitié Viêt Tiêp, qui est un hôpital provincial classé comme spécialisé.

Les personnes assurées qui y recevront des consultations et traitements ambulatoires bénéficieront désormais d'un remboursement de 50% par la caisse d'assurance maladie.

Linh Tu/CVN