Préserver la vie des patients atteints d’insuffisance rénale chronique à Côn Dao

Au début du mois de mai, le Centre médico-militaire de Côn Dao a réalisé avec succès les premières séances d’hémodialyse pour trois patients atteints d’insuffisance rénale chronique directement sur l’archipel.

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Photo : ND/CVN

Le passage des premiers flux sanguins à travers le système de filtration extracorporelle a marqué une étape importante dans le développement des soins spécialisés à Côn Dao. Cet événement constitue un tournant majeur pour l’accès aux services médicaux de haute technicité dans cette zone insulaire éloignée.

Depuis de nombreuses années, les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique à Côn Dao devaient se rendre régulièrement sur le continent afin de bénéficier d’un traitement de suppléance rénale. Beaucoup étaient contraints de louer un logement pendant de longues périodes pour suivre leurs séances d’hémodialyse périodique.

Les déplacements maritimes plusieurs fois par semaine, les coûts élevés de transport et de subsistance, les conditions météorologiques défavorables ainsi que les risques d’interruption thérapeutique représentaient une pression considérable pour les patients et leurs familles.

Ainsi, la création de l’unité d’hémodialyse du Centre médico-militaire de Côn Dao ne constitue pas seulement une avancée technique. Elle symbolise surtout le droit des habitants des zones insulaires à accéder à des soins spécialisés sur leur lieu de résidence.

Former le personnel médical local

Cette initiative traduit également les efforts du secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville pour réduire les inégalités d’accès aux soins entre le continent et les régions maritimes éloignées, selon une approche centrée sur le patient.

Dès son inauguration, l’unité a pris en charge avec succès deux patients en hémodialyse chronique, avant de poursuivre le traitement d’un troisième cas le lendemain. Tous les patients ont présenté une évolution clinique stable, une bonne tolérance au traitement et aucune complication n’a été signalée.

Pour assurer la mise en service de cette unité, des experts de l’Hôpital Thông Nhât se sont rendus directement à Côn Dao afin d’évaluer les infrastructures, d’élaborer les protocoles techniques, de former le personnel médical local et d’assurer un accompagnement pratique des équipes sur place.

L’ensemble du système de traitement d’eau par osmose inverse (RO), les générateurs d’hémodialyse ainsi que les procédures opérationnelles ont été soumis à des contrôles techniques stricts avant leur mise en fonctionnement.

Le Professeur associé-Docteur Lê Đình Thanh, directeur de l’hôpital Thông Nhât, a déclaré : "Le soutien au déploiement d’une unité d’hémodialyse à Côn Dao relève non seulement de notre mission professionnelle, mais aussi de notre responsabilité sociale et de notre engagement envers les populations vivant sur les îles de la Patrie".

Photo : ND/CVN

Au-delà du transfert de technologie médicale, l’hôpital Thông Nhât continuera d’accompagner le Centre médico-militaire de Côn Dao à travers des programmes de formation continue, des téléconsultations spécialisées et un soutien technique régulier afin de permettre aux équipes locales de maîtriser pleinement le système d’hémodialyse.

Selon le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, cette réalisation est le résultat concret du programme de rotation de médecins spécialistes issus des grands hôpitaux de la ville vers Côn Dao, mis en œuvre depuis septembre 2025.

Plusieurs établissements hospitaliers de référence, tels que l’hôpital Nhân dân 115, l’hôpital Nhân dân Gia Định, l’hôpital Hùng Vương, l’hôpital pédiatrique 1, l’Hôpital pédiatrique 2 et l’hôpital Bình Dân, participent activement au soutien médical et technique de l’archipel.

Grâce à cet accompagnement, le Centre médico-militaire de Côn Dao, auparavant limité aux soins de base, est aujourd’hui capable de prendre en charge des urgences complexes, de traiter les accidents vasculaires cérébraux par thrombolyse et désormais d’assurer l’hémodialyse chronique pour les patients insuffisants rénaux.

Le Professeur associé-Docteur Tang Chí Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la maîtrise de la technique d’hémodialyse permettra également aux patients insuffisants rénaux suivis dans d’autres provinces de séjourner à Côn Dao pour des voyages, des missions professionnelles ou des séjours de courte durée sans craindre une interruption de leur traitement.

Dorénavant, les patients insuffisants rénaux de Côn Dao n’auront plus à quitter leur famille pour prolonger leur survie. Les déplacements en mer pour les séances de dialyse deviendront progressivement moins fréquents, permettant aux patients de poursuivre leur traitement tout en restant auprès de leurs proches et en maintenant leurs activités quotidiennes.

La mise en service de cette unité d’hémodialyse représente ainsi à la fois une avancée importante de la médecine spécialisée et une preuve concrète de la réduction progressive des écarts en matière d’accès aux soins entre les centres urbains et les territoires insulaires, grâce aux compétences médicales, à la responsabilité sociale et à l’engagement du secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville.

Quang Châu/CVN