Santé

Mise à jour des tendances pionnières de l’obstétrique et de la gynécologie modernes

La 26 e Conférence Vietnam - France - Asie-Pacifique de gynécologie-obstétrique, organisée les 14 et 15 mai à Hô Chi Minh-Ville, a réuni près de 3.000 experts vietnamiens et internationaux autour des avancées de la médecine materno-fœtale et des nouvelles tendances en obstétrique-gynécologie.

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Il s’agisait de l’un des événements scientifiques internationaux annuels les plus prestigieux et les plus importants dans le domaine de l’obstétrique et de la gynécologie au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

L’édition 2026, accueillie par l’Hôpital Tu Du, a réuni près de 3.000 délégués et donné lieu à 70 communications scientifiques présentées par des experts vietnamiens et internationaux venus notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l’Italie, de l’Australie, de la République de Corée, de l’Argentine et de Singapour.

Selon le Dr spécialiste de niveau II Trân Ngoc Hai, directeur de l’hôpital Tu Du, la conférence s’est ouverte par une session stratégique consacrée aux orientations du Congrès mondial de gynécologie-obstétrique (FIGO 2025), articulées autour de trois axes majeurs : le diagnostic précoce, le diagnostic de précision et les interventions mini-invasives. Ces orientations correspondent également à la stratégie actuellement mise en œuvre par le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile.

Dans le cadre de la conférence, plusieurs sessions majeures ont été consacrées à la médecine fœtale interventionnelle, une spécialité de haute technicité nécessitant une coordination multidisciplinaire étroite. Les présentations consacrées aux interventions cardiaques fœtales ainsi qu’au diagnostic et à la prise en charge des grossesses gémellaires compliquées ont montré que le Vietnam, en particulier Hô Chi Minh-Ville, se rapproche progressivement du niveau des plus grands centres mondiaux de médecine fœtale interventionnelle.

"Cette conférence constitue non seulement un espace de partage des connaissances scientifiques, mais aussi un levier essentiel pour porter l’obstétrique et la gynécologie vietnamiennes au niveau régional et international", a souligné M. Hai.

Lors de la conférence, les experts ont également abordé les problématiques liées aux grossesses à haut risque, un domaine suscitant un intérêt croissant dans la pratique clinique moderne, notamment le placenta accreta spectrum (PAS), la prématurité, la prééclampsie, les hémorragies du post-partum, la surveillance du rythme cardiaque fœtal ainsi que la réanimation néonatale. Ces thématiques ont été présentées à la lumière des recommandations internationales les plus récentes, associées à l’expérience clinique vietnamienne.

Par ailleurs, les participants ont actualisé les nouvelles tendances en matière de traitements mini-invasifs et de médecine personnalisée conformément aux orientations du FIGO 2025, ainsi que les applications des technologies de pointe dans la médecine moderne. Plusieurs tables rondes ont également porté sur la prise en charge globale de la santé des femmes.

De nombreuses communications scientifiques ont mis en évidence les avancées remarquables de la médecine vietnamienne ces dernières années, notamment dans les domaines de la médecine fœtale interventionnelle, de la chirurgie du placenta accreta, de l’assistance médicale à la procréation et des soins néonatals destinés aux nouveau-nés à haut risque.

Texte et photo : Quang Châu / CVN