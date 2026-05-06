Un neurologue vietnamien sauve un passager étranger en plein vol Hanoï - Paris

Le Professeur Mai Duy Tôn, l’un des plus éminents spécialistes vietnamiens des AVC, qui se trouvait à bord du vol VN19 reliant Hanoï à Paris lundi soir 5 mai, a sauvé un voyageur étranger qui a soudainement présenté des symptômes en plein vol.

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Photo : CTV/CVN

Ce passager, un homme, s’est d’abord plaint de douleurs autour de l’oreille, qui ont rapidement évolué en paralysie du côté gauche du visage, accompagnée de difficultés d’élocution. L’incident s’est produit en altitude de croisière, environ quatre heures après le décollage.

L’équipage a sollicité de l’aide, via une annonce cabine. Ni une ni deux, le Professeur Mai Duy Tôn, directeur du Centre des AVC de l’hôpital Bach Mai, s’est levé et s’est rendu au chevet de la victime, afin de lui prêter assistance. Après un examen clinique, il a déterminé qu’il s’agissait d’une paralysie du nerf facial périphérique (VIIe nerf crânien) et non d’un AVC.

Ce diagnostic s’est avéré décisif, apaisant l’inquiétude grandissante du patient, des autres passagers et de l’équipage. En cas d’urgence en vol, toute décision médicale peut avoir un impact direct sur la santé d’un passager et peut même nécessiter un atterrissage d’urgence.

Le Professeur Mai Duy Tôn a administré sur place un traitement médicamenteux spécialisé (corticostéroïdes) qu’il avait avec lui, tout en conseillant au commandant de bord de poursuivre le vol plutôt que d’effectuer un atterrissage d’urgence. Son intervention a permis de stabiliser l’état du patient et la situation générale à bord.

À l’atterrissage de l’avion à l’aéroport Charles de Gaulle en France, l’état du patient s’était stabilisé et ses paramètres vitaux étaient revenus à la normale.

Au nom de l’équipage, le commandant de bord du vol VN19 a adressé une lettre de remerciement au Professeur Mai Duy Tôn : "Nos sincères remerciements. Nous vous souhaitons une bonne santé et beaucoup de succès dans votre travail".

Depuis la France, Mai Duy Tôn a déclaré que les professionnels de santé devaient toujours rester proactifs et prêts à intervenir en cas d’urgence au sein de la communauté.

Sacerdoce du médecin

À la réception du rapport, Dào Xuân Co, directeur de l’Hôpital Bach Mai, a salué le sens des responsabilités du Professeur Mai Duy Tôn. "L’intervention du Professeur Mai Duy Tôn témoigne non seulement du professionnalisme du personnel médical de l’Hôpital Bach Mai, mais constitue également un exemple éloquent de dévouement à la santé publique", a-t-il déclaré.

"Où qu’ils soient, les médecins de l’hôpital Bach Mai sont prêts à intervenir pour apporter réconfort et soins à la population. Il s’agit d’une valeur fondamentale qu’il est essentiel de préserver", a-t-il indiqué. Il a ajouté que la stratégie de développement à long terme de l’hôpital place l’humain au cœur de ses préoccupations, en mettant l’accent sur le renforcement des compétences professionnelles afin que chaque soignant puisse être un véritable ambassadeur de la santé pour le Vietnam dans un contexte d’intégration internationale.

Né en 1976 dans la province de Thanh Hoa, le Professeur Mai Duy Tôn a obtenu son diplôme de médecine générale à l’Université de médecine de Hanoi entre 1994 et 2000, avant d’effectuer sa résidence en médecine d’urgence et soins intensifs au sein du même établissement. Il a ensuite obtenu une maîtrise en 2009 et soutenu sa thèse de doctorat près de quatre ans plus tard. En 2016, il a été nommé Professeur associé de médecine.

Près de dix ans plus tard, ayant satisfait à tous les critères en matière de formation, de recherche, d’encadrement postdoctoral et de contribution professionnelle, il a été promu professeur titulaire en 2025, devenant ainsi l’un des 14 Professeurs de médecine nommés cette année-là et le plus jeune professeur de l’Université de médecine de Hanoï. Il travaille sans interruption à l’Hôpital Bach Mai depuis 2004.

Il a été chef adjoint du service des urgences de 2019 à 2020 et directeur du Centre de traitement des AVC de l’hôpital depuis 2020. À ce titre, avec le soutien de la direction de l’hôpital, il s’est attaché à développer le centre selon les normes internationales, tout en œuvrant pour que la prise en charge des AVC dans la "première heure" soit accessible aux patients de tout le pays.

Il est également président de l’Association des AVC de Hanoï et chef du département des AVC et des maladies cérébrovasculaires de la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université nationale du Vietnam, à Hanoï.

Sur le plan de la recherche, le Professeur Mai Duy Tôn a publié 178 articles, dont 52 dans des revues internationales de premier plan. Il est également reconnu pour avoir été le pionnier de l’utilisation de la thrombolyse dans le traitement des AVC à l’hôpital Bach Mai.

En 2022, il a été nommé par l’Organisation mondiale pour la prévention des AVC comme une personnalité exceptionnelle en reconnaissance de ses contributions significatives dans ce domaine, tant au Vietnam qu’à l’international.

VNA/CVN