Le Vietnam accueille pour la première fois le 47e Congrès dentaire Asie-Pacifique

Le 47ᵉ Congrès dentaire Asie-Pacifique et le 2ᵉ Congrès-exposition dentaire international de Hanoï (APDC - HAIDEC 2026) se sont ouverts le 12 mai à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement de trois jours est organisé conjointement par l’Association d’odonto-stomatologie du Vietnam (VOSA), la Fédération dentaire d’Asie-Pacifique (APDF), l’Hôpital central d’odonto-stomatologie et la Fédération dentaire internationale (FDI). Pour la première fois, le Vietnam accueille le Congrès dentaire Asie-Pacifique, qui rassemble plus de 4. 000 délégués, incluant des experts, chercheurs et praticiens dentaires nationaux et internationaux.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre permanent de la Santé, Vu Manh Hà, a félicité la VOSA pour avoir rassemblé des experts, des intellectuels, des médecins et des membres de tout le pays, tout en promouvant la formation, la recherche scientifique, le transfert technique, la coopération internationale et les soins bucco-dentaires communautaires. Il a souligné que le partenariat avec l'APDF pour co-organiser le congrès témoignait de la crédibilité, de la capacité d'organisation et du rayonnement international croissant de l'industrie dentaire vietnamienne.

Vu Manh Hà a exhorté la VOSA, les hôpitaux, les universités et les unités spécialisées à renforcer la prévention des maladies bucco-dentaires, notamment les soins en milieu scolaire, la dentisterie gériatrique et le soutien aux populations vulnérables, tout en améliorant la qualité du personnel grâce à la formation continue, la mise à jour des techniques de pointe, la standardisation des protocoles, la prévention des infections et la sécurité des patients.

Il a souligné que le renforcement de la collaboration internationale en matière de formation, de recherche, de transfert de technologie et une intégration plus poussée au sein de la dentisterie mondiale devaient devenir des priorités.

La VOSA a été encouragée à maintenir un rôle actif dans la consultation politique, la mise en réseau d'experts et le soutien au ministère de la Santé et aux autorités locales en matière de soins bucco-dentaires communautaires.

Le professeur agrégé et docteur Trân Cao Binh, président de l’APDF, président de la VOSA et directeur du NHOS, a souligné que le congrès favorisait la diffusion des nouvelles tendances, le partage des connaissances et le rapprochement entre les avancées scientifiques et la pratique clinique, contribuant à améliorer la qualité des soins bucco-dentaires et à renforcer la coopération en matière de recherche entre scientifiques, experts et praticiens.

Photo : VNA/CVN

Le programme pré-congrès comprend trois sessions approfondies sur les implants, l’orthodontie et la restauration esthétique. Le programme scientifique principal comporte près de 80 présentations thématiques, articles de recherche et mises à jour cliniques, animées par plus de 60 experts issus de près de 20 pays et territoires. Un forum d’affiches électroniques présente 18 projets de recherche réalisés par des cliniciens internationaux. En parallèle, une exposition dentaire internationale, réunissant près de 400 stands de multinationales et d'entreprises, présente des équipements, des technologies et des matériaux.

L'Organisation mondiale de la Santé estime qu'environ 3,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies bucco-dentaires, le groupe le plus répandu de maladies non transmissibles. Au Vietnam, la prévalence dépasse les 90%, la population étant touchée à des degrés divers.

Ces dernières années, la VOSA a multiplié les initiatives à l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, sensibilisant le public et obtenant une reconnaissance internationale pour l’efficacité et l’impact social de ses actions. En 2026, elle a lancé une campagne nationale d’un mois offrant examens, consultations et soins gratuits, mobilisant plus de 50 établissements publics et privés avec plus de 47.000 enfants et habitants à travers le pays bénéficiaires.

VNA/CVN