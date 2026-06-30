Hanoï

L'exposition "Flux créatif 2026" : entre arts et pratique

"Flux créatif 2026" ne se limite pas à un simple espace d'exposition ou à une série d'événements. Cette manifestation retrace également le parcours d'apprentissage et de création d'une nouvelle génération d'artistes et de jeunes designers.

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Du 27 juin au 5 juillet, l’exposition "Flux créatif 2026" se tient au Centre culturel et artistique 22 Hàng Buôm ainsi qu’au Centre d’échanges culturels du Vieux quartier de Hanoï (50, rue Dào Duy Tu). L’événement réunit les 300 meilleures œuvres des étudiants de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts (Université nationale de Hanoï).

Les œuvres présentées sont le fruit du parcours académique, des travaux de recherche et de la créativité des étudiants issus de cinq filières : le design de mode, le design d’intérieur durable, le design graphique et les technologies numériques, les arts plastiques contemporains et la photographie.

Les œuvres témoignent d’une réflexion créative, d’une capacité à intégrer les technologies ainsi que d’une approche des enjeux culturels et sociétaux à travers le langage de l’art contemporain. Selon les organisateurs, l’exposition offre non seulement au public l’occasion de découvrir les idées novatrices des étudiants, mais permet également à ces derniers d’acquérir une expérience concrète, de renforcer leur professionnalisme et de gagner en confiance lorsqu’ils présentent leurs créations au public.

L’exposition est organisée dans deux lieux emblématiques, où se croisent patrimoine historique et diversité culturelle, au cœur du Vieux quartier de Hanoï. Dans ce cadre singulier, les créations des étudiants bénéficient d’un nouvel élan et s’enrichissent d’une inspiration résolument interdisciplinaire.

Texte : Vân Anh/CVN

Photos : BTC/CVN