Hanoï accueille une plongée dans l’histoire des Bleus

Une exposition consacrée à l’équipe de France de football est ouverte à l’Institut français du Vietnam jusqu’au 20 juillet. À travers des archives photographiques issues de la Fédération française de football, elle retrace près d’un siècle de parcours des Bleus sur la scène mondiale.

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À l’Institut français du Vietnam à Hanoï, l’exposition "Les Bleus, deux étoiles et une légende" propose au public une immersion dans l’histoire de l’équipe de France de football. Présentée du 20 juin au 20 juillet 2026, elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut français et la Fédération française de football (FFF).

Un récit visuel de près d’un siècle de football

Composée de clichés issus des archives de la FFF, l’exposition retrace les grandes étapes de l’épopée des Bleus en Coupe du monde. Des débuts de la sélection lors de l’édition inaugurale de 1930 aux rencontres devenues emblématiques, le parcours met en lumière les moments forts qui ont façonné l’identité du football français.

Une attention particulière est portée aux deux titres mondiaux remportés par la France en 1998 et 2018, symboles des deux étoiles figurant sur le maillot tricolore. Ces victoires structurent le récit et incarnent les temps forts d’une histoire sportive devenue collective.

Mémoire sportive et transmission culturelle

Au-delà du palmarès, l’exposition met en avant les émotions, les visages et les instants qui ont marqué plusieurs générations de supporters. Elle illustre également l’évolution du football français et son rayonnement international, à travers une narration visuelle accessible au grand public.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à "faire découvrir au public vietnamien la richesse de l’histoire des Bleus à travers l’image et l’archive", tout en renforçant les liens culturels entre la France et le Vietnam.

En marge de l’exposition, une activité de “check-in” avec cadeau souvenir a été proposée pendant quelques jours, invitant les visiteurs à partager leur passage sur les réseaux sociaux. Une initiative destinée à renforcer l’interaction avec le public et à prolonger l’expérience culturelle.

Dans un contexte où le football suscite un intérêt croissant au Vietnam, cette exposition offre un regard original sur l’une des sélections les plus emblématiques du football mondial. Elle illustre également la vitalité des échanges culturels franco-vietnamiens, où le sport devient un vecteur de dialogue et de rapprochement.

Mai Quynh/CVN