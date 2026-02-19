Le voyage durant les congés du Têt 2026, une tendance de plus en plus affirmée

Bien que moins animé que l’an dernier, le voyage durant les congés du Têt (Nouvel An lunaire) demeure en 2026 une tendance largement choisie par de nombreux Vietnamiens, notamment pour se ressourcer après une année chargée de travail et de contraintes de la vie quotidienne.

>> Hô Chi Minh-Ville dynamise le tourisme culturel et gastronomique à l’approche du Têt 2026

>> Les Vietnamiens privilégient les voyages dans leur pays pendant le Têt 2026

Photo : VNA/CVN

Ces trois dernières années, Trân Lan Huong, résidant dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï, a choisi de voyager durant le Têt au lieu de rester à la maison pour les tâches ménagères et la préparation des repas. Cette année, elle retourne dans le delta du Mékong, une région qu’elle juge encore relativement préservée, où les habitants sont réputés pour leur gentillesse et leur hospitalité. Avec ses amis, elle prévoit de visiter notamment la ville de Cân Tho, le marché flottant de Cai Rang et la maison ancienne de Binh Thuy...

À l’instar de Trân Lan Huong, Nguyên Hà Phuong, habitant le quartier de Tây Hô à Hanoï, a également choisi de voyager durant le Têt. Sa destination est Môc Châu, dans la province de Son La, afin de découvrir les paysages naturels et la gastronomie locale. Ses deux filles se montrent particulièrement enthousiastes à l’idée de cette expérience, notamment pour partager des photos sur les réseaux sociaux.

De leur côté, de nombreux étudiants et jeunes actifs privilégient des destinations proches de la capitale, telles que les collines de thé de Long Côc, le site touristique national de Xuân Son ou le parc national de Tam Dao, en raison de leur accessibilité et de coûts maîtrisés.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Thu, responsable des ventes de la société Hanoiskyteam, la demande de voyages durant le Têt lunaire 2026 a légèrement diminué par rapport à 2025, mais l’activité reste dynamique. De nombreux circuits ont affiché complet un à deux mois avant le Têt. Les destinations nationales les plus prisées demeurent Sa Pa (province de Lào Cai), les sites de l’ancienne province de Hà Giang (désormais rattachée à Tuyên Quang), Môc Châu (province de Son La), ainsi que plusieurs localités du delta du Mékong comme Cân Tho, Dông Thap et Tây Ninh.

En ce qui concerne les voyages à l’étranger, les destinations asiatiques continuent d’attirer les touristes vietnamiens durant le Têt 2026, notamment la Chine, la République de Corée, Taïwan (Chine), le Japon et Singapour. En revanche, les destinations européennes enregistrent une baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes, en raison notamment des difficultés économiques et de la nécessité de maîtriser les dépenses.

Un autre élément notable réside dans le rôle croissant des jeunes générations, étudiants et jeunes actifs, qui planifient de plus en plus leurs déplacements en groupe, en privilégiant la sécurité, la commodité et l’expérience partagée.

Il apparaît ainsi que la tendance du tourisme durant le Têt 2026 s’oriente vers davantage de flexibilité, de pragmatisme et de valorisation de l’expérience. Dans un contexte économique encore contraint, les Vietnamiens privilégient des destinations nationales ou régionales, à distance raisonnable et à coûts modérés, tout en recherchant des expériences différenciées. Le voyage du Têt n’est plus perçu comme un luxe, mais comme une option intégrée à un mode de vie moderne, conciliant repos, découverte et renouveau pour la nouvelle année.

VNA/CVN